АЛРОСА не придётся платить многомиллиардный ущерб за загрязнение рек Якутии

Якутск, , 08:35 — REGNUM Компенсировать вред, нанесённый трём рекам Якутии сильным загрязнением отработанной водой с Иреляхского месторождения алмазов, АЛРОСА будет не деньгами, а через спецпрограммы по обеспечению населения республике чистой водой и работы по реабилитации природной среды. Об этом, подводя итоги парламентских слушаний «Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй», заявил председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы предлагаем руководству республики разработать совместно с компанией комплексную программу по реабилитации природной среды вилюйского региона, разработать и принять программу «Чистая вода», нацеленную на обеспечение жителей всей нашей республики и, прежде всего, Вилюйского региона. Мы предлагаем компании возместить ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, окружающей среде и населению нашей республики через соответствующие программы», — отметил Прокопьев.

Решение не требовать от АЛРОСА возместить нанесённый рекам Якутии ущерб, который оценивался более, чем в 27 млрд рублей, принял Росприроднадзор России, не согласившись с решением своего регионального подразделения по Якутии, уточняет ЯСИА.

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По словам главы Росприроднадзора по Якутии Виктора Семёнова, методика, согласно которой региональный надзорный орган рассчитал ущерб экологии бассейна реки Вилюй, как оказалось, не распространяется на случаи, когда причиной нанесения вреда водным объектам стало стихийное бедствие. В федеральной структуре назначение ущерба АЛРОСА сочли некорректным, принято решение не требовать от алмазодобывающей компании денег.

Тем не менее, штрафы с компании всё же намерены взыскать, их общая сумма составит почти 700 тыс. рублей, а поводом для назначения стало использование водного объекта и недр с нарушением установленных условий.

«Как отметили надзорные органы, к аномально высоким осадкам добавилась и ситуация, которая сложилась в связи с переходом 201-ой драги на иной котлован, это первое. Во-вторых, не были достаточным образом обустроены руслообводящие каналы, это отметили все соответствующие надзорные органы», — пояснил Владимир Прокопьев.

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Напомним, произошедшее 19 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Спустя почти два месяца, 12 ноября, жители села Сунтар пожаловались, что вода в реке Вилюй снова загрязнена. Министерством экологии республики проводится проверка. В АЛРОСА считают, что не виноваты в ЧП, подчёркивая, что его причиной стали аномально обильные для Мирнинского района осадки.

Тем не менее, компенсация вреда, нанесённого АЛРОСА рекам Якутии из-за аварии на дамбах Иреляхского месторождения алмазов, региональный Росприроднадзор предварительно оценил в 27,4 млрд рублей.

«Неважно, маленькая компания или крупная корпорация, все должны отвечать за несоблюдение экологических норм безопасности, данный вопрос нами активно ставится перед контрольно-надзорными органами, — заверил глава республики Айсен Николаев после того, как была озвучена предварительная сумма ущерба. — Мы, конечно, понимаем, что компания АЛРОСА — самый крупный налогоплательщик в бюджет республики, но факт загрязнения зафиксирован, и с этим ничего не поделаешь, поэтому ущерб должен быть возмещён. Он будет взыскан с компании через суд и будет направлен районам, которые пострадали от загрязнения водных объектов, в первую очередь на решение вопроса по обеспечению населения чистой питьевой водой».

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