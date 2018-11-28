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Путин обсудит с членами правительства РФ нацпроекты

Экономика

Основная тема — привлечение частных инвестиций

Москва, 28 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  Сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ по вопросу реализации нацпроектов, сообщается на сайте Кремля.

На совещании планируется рассмотреть ряд важных вопросов. В частности, предметом обсуждения станет привлечение частных инвестиций в национальные проекты.

На заседании выступит глава Минфина РФ Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Большом Кремлёвском дворце президент России Владимир Путин провел заседание президентского Совета по науке и образованию с участием глав ряда субъектов страны и заместителей председателя российского правительства.

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