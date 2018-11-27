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Путин проведёт заседание Совета по науке и образованию

Наука

Будут рассмотрены вопросы научно-технической политики

Москва, 27 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Сегодня, 27 ноября, глава государства Владимир Путин проведёт заседание Совета при президенте по науке и образованию. В заседание, которое пройдет в Большом Кремлёвском дворце, примут участие вице-премьеры и главы ряда субъектов РФ, сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что участники заседания обсудят научное обеспечение достижения задач, сформулированных в майском указе президента, для развития страны.

Также будут рассмотрены вопросы научно-технической политики в контексте реализации Стратегии научно-технологического развития России.

Кроме того, состоится обсуждение создания передовой инфраструктуры научных исследований, привлечения молодёжи в сектор исследований и разработок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству. Состав Совета по культуре обновлён практически наполовину. В него вошли 55 человек, из которых в прежнем составе совета работали 27 человек.

Подробнее: Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству

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Научные исследования
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