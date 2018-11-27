Минздрав РФ создал портал по жизненно важным лекарствам

Москва, , 12:56 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ создало новый портал для формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На портале можно подать предложения о включении (исключении) лекарственного препарата в перечень ЖНВЛП, сообщили в Мнздраве.

Формирование перечня ЖНВЛП осуществляется специальной комиссией Минздрава РФ. Подать предложения можно будет раз в квартал — до 10 января, апреля, июля и октября. Период рассмотрения — в течение четырех месяцев. На одном заседании комиссия будет рассматривать не более 15 наименований лекарств.

Портал для формирования перечня жизненно важных лекарств начнет функционировать с 3 декабря 2018 года. В Минздраве отметили, что портал позволит отслеживать этапы рассмотрения заявки.

Читайте также: Жизненно важные лекарства промаркируют в 2018 году — Скворцова

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года, Минздрав РФ заявил, что производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут повышать цены, но с учётом прогнозируемого уровня инфляции.

Подробнее на данную тему: Минздрав РФ пояснил, будут ли дорожать лекарства‍