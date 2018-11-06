Минздрав РФ пояснил, будут ли дорожать лекарства‍

Москва, , 10:36 — REGNUM Производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут повышать цены, но с учётом прогнозируемого уровня инфляции. До 1 октября они обязаны подать заявление на перерегистрацию зарегистрированной ранее цены. Об этом заявили в Минздраве РФ, комментируя вопрос о возможном изменении цен на лекарственные препараты, сообщается на сайте ведомства.

Так, согласно федеральному закону о бюджете прогнозируемый на 2018 год уровень инфляции с 3 июля 2018 года снижен с 4% до 2,8%. С октября 2016 по настоящее время снижено 1042 отпускных цен производителей, включенных в перечень ЖНВЛП.

Отмечается, что цены на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, не подлежат государственному регулированию. Цены на такие лекарства определяются аптеками самостоятельно. Мониторинг цен и ассортимент ЖНВЛП в стационарных лечебно-профилактических учреждениях и аптеках осуществляет Росздравнадзор.

При этом Минздрав уточняет, что за 9 месяцев 2018 года цены на данные лекарственные препараты повысились на 1,8%: ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. — на 1,6%; стоимостью от 50 до 500 руб. и свыше 500 руб. — на 1,9%, и 1,7% соответственно. Заметных изменений стоимости лекарств не наблюдается.

Читайте также: В России не хватает лекарств для тяжелобольных — Минздрав назвал причины

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова на пленарном заседании Госдумы. РФ заявила, что механизм удержания цен через жизненно важные лекарства позволил практически свести к минимуму изменение стоимости соответствующих препаратов.

Подробнее на эту тему: Скворцова отчиталась об эффективности сдерживания роста цен на лекарства