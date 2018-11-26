Объем кредитования в России в октябре поставил рекорд

Москва, , 11:42 — REGNUM Октябрь 2018 года в России поставил рекорд по объему кредитования с января 2013 года. Так, за месяц было выдано 3,31 млн новых кредитов общим объемом свыше 805,72 млрд рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Объемы кредитования в РФ выросли на 39% по сравнению с октябрем 2017 года, когда было выдано 3,04 млн кредитов на 579,81 млрд рублей. Количество выданных кредитов увеличилось на 9%,

Чаще всего в октябре 2018 года жители России брали кредиты наличными. Число таких кредитов выросло на 22%, объемы кредитования увеличились на 60%. За месяц было выдано 1,38 млн кредитов наличными на 380,94 млрд рублей, в 2017 году — 1,13 млн кредитов на 238,59 млрд рублей.

В России отмечен рекорд ипотечного кредитования

Ипотечное кредитование выросло на 10%, объемы выданных кредитов выросли на 28%. В октябре 2018 года было выдано 123 тыс. ипотечных кредитов на 260,74 млрд рублей, в 2017 году — 111,41 тыс. кредитов на 203,06 млрд рублей. Количество новых автокредитов выросло на 1%, объемы выдачи увеличились на 18%.

Читайте также: Две трети граждан РФ предпочитают копить деньги, а не тратить

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, больше половины жителей России (58%) считают, что кредит — это прямая дорога в долговую яму. Противоположного мнения придерживаются 19% опрошенных.

На данную тему: Кредит — дорога в долговую яму, считают 58% жителей России