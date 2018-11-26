Две трети граждан РФ предпочитают копить деньги, а не тратить

Москва, , 10:30 — REGNUM Больше половины жителей России (51%) считают нынешнее время для покупок и кредитов не благоприятным. Лишь 29% опрошенных настроены позитивно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

67% респондентов в настоящее время опасаются брать крупные кредиты и не рассматривают вопрос о получении крупных займов. Противоположного мнения придерживаются 17%.

Согласно опросу, в начала 2018 года у граждан РФ доверие к банкам незначительно снизилось. Если в январе банкам доверяли 51%, то в октябре их число снизилось до 46%. А 35% опрошенных вообще хотят забрать своё вклад из банка.

Большинство российских граждан (64%) уверены, что нужно сократить повседневные расходы и настроены на сберегательное поведение. 24% напротив хотят побыстрее потратить зарплату или пенсию.

Опрос проведен 24 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России продолжают экономить. При этом граждане меньше экономят на еде и больше — на одежде и развлечениях. Так, если в 2014 году на еде экономили 32% граждан, то в 2018 году их число сократилось до 25%.

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