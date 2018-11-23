Бюджет Колымы-2019: Надо активнее работать с федеральными министерствами

п. Ола, Магаданская область, , 11:18 — REGNUM Доходы бюджета Магаданской области на 2019 год прогнозируются на уровне 26,9 млрд рублей, и этих средств недостаточно. К такому выводу пришли депутаты региона, одобрившие главный финансовый документ Колымы в первом чтении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе этого законодательного органа.

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В 2020 году доходы региона прогнозируются на уровне 25,8 млрд, в 2021 — 27,6 млрд. Дефицита в бюджетах Колымы в ближайшие три года не заложен. По словам министра финансов области Валентины Моисеевой, 77% доходов региона формируют четыре источника: налоги на доходы и имущество организаций, заработки физлиц и добычу полезных ископаемых. При этом по последней статье из бюджета региона в 2019 году выпадают 2,2 млрд рублей — деньги «уходят» на федеральный уровень.

«Выпадающие доходы по налогу на добычу полезных ископаемых в бюджете 2019 года составят 2,2 млрд. руб. Это произойдет за счет снижения в 2018 году норматива зачисления налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет региона по участникам ОЭЗ Магаданской области. А также за счет предоставления в текущем году льготы на добычу полезных ископаемых акционерному обществу «Полюс Золото». В текущем году потери составили 490 млн. руб. В 2019 год планируемые потери составят миллиард рублей», — отметила Валентина Моисеева.

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Спикер областной думы Колымы Сергей Абрамов считает, что такая ситуация располагает к поиску дополнительных источников финансирования нужд региона. В первую очередь озаботиться увеличением федеральных трансфертов.

«Это историческая возможность — за счет нацпроектов решить множество вопросов. Субъекты Российской Федерации получат в общей сложности порядка 2,2 трлн. руб. Профильным министерствам Магаданской области надо более активно в этот период проводить работу с соответствующими федеральными министерствами, добиваясь и защищая наши объекты и объемы денежных средств. В том числе показателей, касающихся повышения заработной платы», — подчеркнул Сергей Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамов заявлял, что федеральное законодательство меняется не в пользу Колымы.

«Всё-таки основа нашей экономики — ресурсно-сырьевая. Это налоги на прибыль организаций, в том числе недоропользователей, на добычу полезных ископаемых. В 2018 году произошли изменения Налогового и Бюджетного кодексов РФ. При этом интересы регионов учитывались не в полном объёме. В результате у нас сформировались существенные выпадающие доходы, на которые мы не рассчитывали при изначальном формировании проекта бюджета. Однозначно, должен быть механизм возмещения этих выпадающих доходов, для чего необходимо искать дополнительные источники поступлений на нашей территории и более жестко и активно взаимодействовать с федеральным центром. Это наша первоочередная задача».

Ранее также сообщалось, что для стабилизации ситуации Колыма намерена брать кредиты. С этой целью правительством области был сформирован проект постановления «Об утверждении долговой политики Магаданской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», документ вступит в силу с 1 января 2019 года. В соответствии с ним, долговую политику Колымы в ближайшие годы будет определять сохранение сложных экономических условий и недостаточная динамика роста собственных доходов с одновременным увеличением расходов областного бюджета в части выполнения социальных обязательств. Целью долговой политики указаны поддержание умеренной долговой нагрузки на областной бюджет, оптимизация структуры госдолга (15,5 млрд рублей) для минимизации стоимости его обслуживания, своевременное исполнение долговых обязательств, обеспечение сбалансированности областного бюджета.

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