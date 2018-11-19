Депутаты Колымы намерены обратиться в федеральные органы власти за деньгами

Магадан, Магаданская область, , 08:32 — REGNUM В Магаданской области депутаты приняли решение более жестко и активно взаимодействовать с федеральным центром. Пока бюджет региона на 2019−2021 год будет приниматься в условиях нехватки средств на развитие региона, но после его утверждения представители областной думы региона будут добиваться, чтобы Магаданская область получала больше средств из федерального бюджета или оставляла себе часть своих доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в думе Колымы.

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Пока параметры главного финансового документа региона таковы: в 2019 году доходы — 26,9 млрд рублей, в 2020 — 25,8 млрд, в 2021 — 27,6 млрд. Дефицит не прописан в финансовых документах области, но его сбалансированность председатель думы Сергей Абрамов назвал условной.

«Сегодня федеральное законодательство меняется и, к сожалению, не в пользу нашего субъекта, — пояснил спикер Магаданской думы. — Всё-таки основа нашей экономики — ресурсно-сырьевая. Это налоги на прибыль организаций, в том числе недоропользователей, на добычу полезных ископаемых. В 2018 году произошли изменения Налогового и Бюджетного кодексов РФ. При этом интересы регионов учитывались не в полном объёме. В результате у нас сформировались существенные выпадающие доходы, на которые мы не рассчитывали при изначальном формировании проекта бюджета. Однозначно, должен быть механизм возмещения этих выпадающих доходов, для чего необходимо искать дополнительные источники поступлений на нашей территории и более жестко и активно взаимодействовать с федеральным центром. Это наша первоочередная задача».

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Теперь регион живёт в основном благодаря поступлению в бюджет налогов на доходы физических лиц и прибыль организаций, а мог бы получать помимо этих средств 2,2 миллиарда налогов на добычу полезных ископаемых, которые сейчас уходят в федцентр. Как пояснили в думе, в том числе Магаданская область теряет порядка 1 млрд рублей из-за предоставления льготы по НДПИ компании «Полюс Магадан», зарегистрированной в качестве единственного участника Регионального инвестиционного проекта. Кроме того, в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения с 1 января 2019 года объём выпадающих доходов областного бюджета составит более 340 млн. рублей ежегодно.

Предложение Сергея Абрамова обратиться за поддержкой в федцентр было высказано на заседании комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам. Депутаты его поддержали и теперь намерены проанализировать состояние бюджета и обратиться к президенту и председателю правительства РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ представители Магаданской областной думы уже неоднократно заявляли о нехватке денег на нужды региона. Одной из причин этого назывались слишком маленькие дотации: федеральный бюджет даёт только треть от того, что необходимо,

«Федеральный бюджет, формируя финансовую помощь, делает расчёт, по которому для полного обеспечения консолидированного бюджета Магаданской области недостаток средств в 2017 составлял 14,5 млрд, в 2018 году — 15,2 миллиарда. При этом в 2017 году мы получили дотацию всего в 5,2 млрд рублей. В 2018 они считают, что нам не хватает 15 млрд, и дают дотацию 4,9 млрд. О недостатке средств мы постоянно говорили и говорим», — рассказывала министр финансов Колымы Валентина Моисеева.

Напомним, госдолг Магаданской области составляет 15,6 млрд рублей.