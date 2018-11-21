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Путин поздравил работникам налоговых органов России

Экономика

Президент направил в ФНС поздравительную телеграмму

Москва, 21 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  Сегодня, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил работников Федеральной налоговой службы (ФНС) с профессиональным праздником, сообщатся на сайте Кремля.

По мнению президента, от профессионализма сотрудников ФНС зависит пополнение бюджетов всех уровней, а также финансовая, налоговая грамотность граждан РФ.

В поздравительной телеграмме также отмечается, что ФНС проводит серьёзную работу по совершенствованию налоговой системы России

«Сотрудники налоговой службы и дальше будут добросовестно трудиться, и достойно решать задачи на благо России», — выразил уверенность глава государства и пожелал работникам ФНС успехов.

Подробнее: Глава ФНС отчитался о росте налоговых поступлений в бюджет РФ

Как сообщало ИА REGNUM, налоговые поступления в бюджет России за 10 месяцев 2018 года выросли почти на 23% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом 21 ноября на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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