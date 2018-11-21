Глава ФНС отчитался о росте налоговых поступлений в бюджет РФ

Сочи, Краснодарский край, , 10:57 — REGNUM Налоговые поступления в консолидированный бюджет России за 10 месяцев 2018 года выросли почти на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля.

С января по октябрь включительно бюджет за счет налогов получил 17,6 трлн рублей. Показатель на 22,9% выше прошлогоднего. К концу года ожидается еще 4 трлн поступлений, отметил Мишустин.

Глава ФНС пояснил, что результат достигнут за счет применения к нефтедобыче налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), так как цены выросли с $50 до $70 за баррель. Вместе с тем нефтегазовые доходы обеспечили лишь половину прироста.

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Так, за девять месяцев прибыль компаний увеличилась почти на треть, что дало и рост налоговых поступлений. Объемы поступлений говорят о том, что будут выполнены все показатели федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ФНС рассказал об изучении ведомством новых схем незаконного обналичивания денег, например, задействовании криптовалют. Он также заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% не должно привести к росту случаев уклонений от налогов.

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