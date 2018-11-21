Медведев поблагодарил ФНС за ответственных налогоплательщиков

Москва, , 11:35 — REGNUM С Днем работника налоговых органов поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы РФ премьер-министр Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма опубликована 21 ноября на сайте правительства.

Медведев отметил чёткую и слаженную работу ведомства, благодаря которой существенно повысилась правовая грамотность налогоплательщиков. ФНС пользуется самыми современными технологиями и активно цифровизирует сервисы и услуги.

«Люди ответственно относятся к уплате налогов, а процедура их расчёта и взимания становится более прозрачной, понятной, удобной», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава ФНС Михаил Мишустин сообщил президенту о росте налоговых поступлений в бюджет РФ, который за десять месяцев 2018 года составил почти 23%. В январе — октябре консолидированный бюджет получил 17,6 трлн рублей за счет налогов, до конца года ожидается еще 4 трлн поступлений, отметил он.

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