В Новгородской области создают особую экономическую зону

Москва, , 17:34 — REGNUM Вопрос создания в Новгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ) обсуждался сегодня, 20 ноября, в Москве в ходе встречи министра экономического развития РФ Максима Орешкина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Нам важно, чтобы процесс по созданию особой экономической зоны в Новгородской области прошёл максимально быстро. Чем быстрее мы подадим документы, чем быстрее они пройдут все необходимые согласования — тем быстрее бизнес начнет инвестировать в наш регион, создавать новые предприятия, новые рабочие места», — прокомментировал итоги встречи Андрей Никитин.

По его словам, федеральное министерство поддержало все инициативы Новгородской области.

По данным пресс-центра правительства региона, создание особой экономической зоны — одно из обязательств, которое взяла на себя Новгородская область, подписывая соглашение о строительстве в Новгородском районе нового производства микроэлектронной продукции. Инвестиционный проект планируется реализовать в Савинском сельском поселении на промышленной площадке ОАО «ОКБ-Планета». Документ был подписан 31 октября. Инвестиционный проект будет реализован при участии НТЦ «Модуль», основным направлением деятельности которого являются прикладные исследования и практические разработки в области цифровой обработки сигналов и изображений и построение функционально законченных вычислительных комплексов.

Ранее сообщалось, что границы новой особой экономической зоны определят до конца 2018 года, в неё также будет входить аэропорт, который региональные власти планируют восстановить в ближайшие годы.

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В мае 2018 года в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным новгородский губернатор заявлял, что создание в регионе ОЭЗ позволит привлечь дополнительно 40−50 млрд рублей инвестиций.

Напомним, прежнее руководство Новгородской области во главе с экс-губернатором Сергеем Митиным планировало создать в регионе особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, но это так и не было осуществлено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2005 по 2016 годы в России было создано 36 особых экономических зон на территориях 31 региона. С 2010 по 2016 годы деятельность десяти из них была прекращена досрочно. Счётная палата РФ, проанализировав деятельность особых экономических зон, в октябре 2018 года заявила о неэффективности их механизма для национальной экономики.

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