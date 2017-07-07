Воссоздание новгородского аэропорта отложили до 2021-2022 годов

Великий Новгород, , 19:25 — REGNUM Новгородский аэропорт может быть создан в «определённой перспективе», и Министерство транспорта РФ поддерживает планы по развитию местной авиации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов сегодня, 7 июля, в Великом Новгороде.

«Есть планы по развитию местного аэропорта, аэродрома. Сейчас он находится в статусе посадочной площадки. Но с учётом перспектив развитий региональной авиации, а авиация общего назначения в области развита достаточно активно: это и сельхозработы, и межрайонное сообщение, то, конечно же, в определённой перспективе у этого проекта модель может сложиться», — заявил министр транспорта России.

Он подчеркнул, что Минтранс поддерживает планы новгородских властей, так как в целом ставит целью развивать региональные авиаперевозки. По словам Соколова, объём авиаперевозок внутри страны уже существенно превосходит объём международного авиасообщения.

«Воссоздание аэропорта, а практически строительство его с нуля — непростой процесс, тем более что пока объекта нет в федеральной целевой программе. Но в пределах следующего десятилетия этот проект может быть реализован», — уточнил Максим Соколов.

При этом он отметил, что уже с 2018 года, с вводом в строй северного участка скоростной трассы М-11 новгородцы смогут добираться до Санкт-Петербурга, а значит и до аэропорта «Пулково» — в пределах одного часа.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин отметил, что в этом вопросе новгородские власти не намерены принимать необдуманных решений.

«Если говорить о туристическом потенциале Великого Новгорода и Новгородской области — безусловно, аэропорт нам нужен. Но его нужно спроектировать и спланировать таким образом, чтобы реалистично встроиться в новую федеральную программу», — отметил врио главы региона.

Речь идёт о 2021−2022 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции аэропорта «Кречевицы» обсуждался ещё при подготовке к 1150-летию Великого Новгорода, которое город отмечал в 2009 году. Затем аэропорт хотели сделать либо грузовым логистическим терминалом, либо запасным аэродромом для Москвы и Санкт-Петербурга. Но поиски инвесторов результата не дали. Сейчас «Кречевицы» используют для малой авиации.

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