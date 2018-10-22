Счетная палата РФ рассказала о неэффективности особых экономических зон

Москва, , 13:59 — REGNUM Механизм особых экономических зон (ОЭЗ) в России по-прежнему неэффективен для национальной экономики, об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа ОЭЗ.

Отмечается, что несмотря на усилия правительства и принимаемых мер для того, чтобы механизм особых экономических зон в РФ стал эффективным, недостаточно.

«На сегодняшний день все еще существует ряд проблем, связанных как с созданием, так и с работой ОЭЗ», — говорится в сообщении.

По данным СП, до сих пор нельзя признать эффективными 10 из 25 действующих особых экономических зон, поскольку объем средств на их финансирование составил 55,1 млрд рублей, а объем привлеченных инвестиций — 7,6 млрд рублей.

Напомним, с 2005 по 2016 год в России было создано 36 особых экономических зон на территориях 31 региона. С 2010 по 2016 год досрочно прекращена деятельность 10 ОЭЗ. Вместе с тем в 2017 году Счетная палата РФ также раскритиковала ОЭЗ в стране, отметив, что за время своего существования они не стали действенным инструментом поддержки национальной экономики.

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