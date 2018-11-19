Центробанк повысил официальный курс доллара и евро

Москва, , 15:29 — REGNUM Центробанк России установил официальные курсы валют на 20 ноября. Обе валюты подросли.

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Так, курс доллара увеличился на 1,5 копейки, составив 66,0081 рубля. Курс евро подрос на 41,96 копейки — до 75,3218 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 20 ноября, выросла по сравнению с показателем на выходные и 19 ноября на 19,7 копейки, составив 70,199 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 17 ноября, официальные курсы валют выглядели следующим образом: доллар США стоил 65,9931 рубля, а евро равнялся 74,9022 рубля.

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