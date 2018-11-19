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На рубль воздействуют противоречивые факторы

Экономика

Наиболее вероятный сценарий торговли в коридоре 65–66,50

На рубль воздействуют противоречивые факторы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 19 ноября 2018, 09:33 — REGNUM  Факторы действия на курс рубля в начале недели противоречивы. Сегодня, 19 ноября, немного подрастает цена нефти с $66,85 к $67,23 по Brent. Продолжается налоговый период, когда экспортёры продают валюту для выплат в бюджет. Это выступает позитивом для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

С другой стороны, и доллар на валютном рынке прекратил снижение последних дней. Агрегатный индекс доллара DXпо отношению к основным валютам поднимается с 96,32 пункта к 96,43 п. Кроме того, движение пары доллар/рубль вниз на прошлой неделе приводило её к достаточно низкому локальному уровню менее 66 руб./доллар. В этом проявляются негативные для рубля факторы.

«Учитывая данные обстоятельства, наиболее вероятным на 19 ноября выглядит сценарий диапазонной торговли в небольшом коридоре 65−66,50 руб./дол. Для евро к рублю диапазон составит 74,30−76 руб.», — считает эксперт.

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