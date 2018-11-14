Москва, , 09:35 — REGNUM Текущая неделя отмечена драматичным падением нефтяных цен. 13 ноября котировки нефти марки Brent обрушились ниже $65, внутридневное снижение оказалось самым масштабным за последние 45 месяцев. Поводом послужил отчёт ОПЕК, в котором прогнозируется значительное снижение спроса на нефть в 2018—2019 гг. при увеличении её добычи. Это, по мнению ОПЕК, приведёт к большому избытку предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Курс рубля реагирует на данные новости привычным снижением. Причём рост доллара к рублю к 68,10 ещё не полностью «отыграл» такое резкое сокращение нефтяных цен. Однако ещё более значительному ослаблению российской валюты препятствовало общее некоторое уменьшение курса доллара на мировом рынке. Индекс доллара DX, отражающий его отношение к основным валютам, 13 ноября упал с 97,5 пунктов к 96,9.

«Но сегодня, 14 ноября, доллар повышается на Форекс, индекс DX поднимается к 97,02 п. Соответственно, есть вероятность, что при сохранении цены нефти в районе $65, российская валюта 14 ноября будет испытывать давление, и при прорыве выше 68,12 доллар способен штурмовать отметку 68,50 рубля. В то же время «поддержкой снизу» выступает уровень 67,60 рубля. Именно такой диапазон наиболее вероятен на сегодня», — считает эксперт.

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