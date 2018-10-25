Колыма не в состоянии нести большую нагрузку поддержки сельского хозяйства

Магадан, Магаданская область, , 11:27 — REGNUM Механизм поддержки сельского хозяйства в Магаданской области необходимо усовершенствовать, чтобы агропромышленная отрасль в регионе развивалась. Об этом заявил глава региона Сергей Носов на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства России.

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По словам главы Колымы, региональный бюджет не в состоянии нести нагрузку по поддержке сельского хозяйства в прежних размерах, так как долг области достиг уже 15,6 млрд рублей. При этом финансирования агропромышленного комплекса Магаданской области из федерального бюджета недостаточно: с 2008 по 2017 год регион получил на эти цели чуть более 300 млн рублей. Из областной казны за это время было выделено сельхозпредприятиям 1,85 млрд рублей. Из этого Сергей Носов сделал вывод, что механизмы субсидирования сельхозотрасли Колымы необходимо совершенствовать.

Кроме того, на встрече с Алексеем Гордеевым обсуждалось социально-экономическое развитие Магаданской области в ключе реализации поручений президента РФ Владимира Путина. По словам Сергея Носова, помимо поддержки агропромышленного комплекса, особое внимание необходимо уделить диверсификации горнодобывающей отрасли, сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды, рыбоперерабатывающей отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство расположенной в Магаданской области Дукчинской птицефабрики заявило о прекращении производства куриных яиц и мяса в связи с отменой субсидирования из регионального бюджета. Без господдержки цены на продукцию предприятия будут слишком высокими: яйца, из которых вылупляются цыплята, привозные, корма приходится покупать — они не выращиваются на Колыме. Размеры субсидий составляли порядка 20% от себестоимости продукции.

Мэр Магадана Юрий Гришан считает, что закрытие птицефабрики нарушит право школьников и дошкольников Колымы на здоровое питание: привезти в регион охлаждённое мясо птицы за 72 часа невозможно.