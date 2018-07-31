Проблемы бюджета Колымы: Москва даёт мало дотаций и много требует

Магадан, Магаданская область, , 09:14 — REGNUM В Магаданской области объяснили, почему региону катастрофически не хватает денег. Министр финансов Колымы Валентина Моисеева констатировала, что причина этому — слишком маленькие дотации: федеральный бюджет даёт только треть от того, что необходимо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Федеральный бюджет, формируя финансовую помощь, делает расчёт, по которому для полного обеспечения консолидированного бюджета Магаданской области недостаток средств в 2017 составлял 14,5 млрд, в 2018 году — 15,2 миллиарда, — рассказала глава финансового ведомства в интервью ИА Весьма. — При этом в 2017 году мы получили дотацию всего в 5,2 млрд рублей. В 2018 они считают, что нам не хватает 15 млрд, и дают дотацию 4,9 млрд. О недостатке средств мы постоянно говорили и говорим».

По словам Валентины Моисеевой, ситуация усложняется тем, что бюджетный кодекс не даёт региону права принять с дефицитом более 15% от собственной доходной базы, которая, в свою очередь, варьируется из-за основного источника доходов — золотодобывающих предприятий.

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«В 2011—2012 годах шёл скачок стоимости золота, а в 2013 — пошёл резкий спад, и бюджет ушёл в дефицит, потому что плановые назначения не были выполнены», — пояснила глава минфина Колымы, констатировав, что фактически дефицит средств в бюджете образовался из-за цен на золото.

Ещё одним фактором, приведшим к нехватке средств в казне, Валентина Моисеева назвала увеличение нагрузки на региональный бюджет. Существенный рост расходов произошёл по двум статьям: увеличились издержки на оплату недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям и траты на повышение зарплат бюджетникам.

«Во-первых, экономически обоснованные тарифы для населения составляют около 60%, убытки мы взяли на себя, — сообщила глава минфина Колымы. — Во-вторых, зарплаты — «майские указы» президента. На 1 января 2012 фонд оплаты труда по области в целом составлял 6 млрд, сегодня — уже более 12 млрд. А из федерального бюджета на выполнение «указов» мы получили меньше миллиарда. Чем покрывать эти расходы? Только кредитными ресурсами. И обслуживание госдолга начало расти — около миллиарда в год».

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Как сообщало ИА REGNUM, назначенный 28 мая временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов был возмущён тем, что происходит в здравоохранении, энергетике, а также с бюджетом региона.

«Это что же за фокусы с бюджетом? Который бездефицитный. Вы для чего проблему замазывали? Ищите где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите», — обратился к членам правительства врио губернатора.

Он также был недоволен тем, что в бюджете не предусмотрели необходимые 700 млн рублей на обеспечение потребностей медицинских учреждений.

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«Где эти деньги? Как будем лечить, обеспечивать лекарствами жителей Магаданской области? Вы не предусмотрели лечение в наших больницах? Или чем тогда лечить будем? Народными средствами? Давайте заготавливать, пока лето. Нам что, сказать людям, чтобы побеги собирали?» — был шокирован ситуацией Сергей Носов.

Напомним также, что ранее на нехватку денежных средств в региональном бюджете, вызванную перераспределением налоговых поступлений в пользу федеральной казны, жаловался председатель магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Спикер обозначил две проблемы — прекращение зачисления в бюджет региона налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и исключения субъектов страны из процесса получения платы за право пользования участками недр.

«В Магаданской области прогнозная оценка формирования доходной части бюджета во многом зависит от НДПИ. Безусловно, действовавшая ранее пропорция должна быть сохранена», — считает Сергей Абрамов.