Нидерланды и Бельгию уличили во ввозе в Россию «санкционных» груш

Амстердам, , 03:02 — REGNUM Партии груш на €240 млн были поставлены в Россию из Нидерландов и Бельгии, несмотря на российские ограничения на импорт продовольственной продукции. Об этом сообщает газета de Volkskrant.

Отмечается, что с 2014 года фрукты поставляли в Россию через Литву и Белоруссию. В качестве места происхождения указывались африканские страны.

Ежегодно в Россию поставляют около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш, отмечает издание. Таким образом былой объем торговли грушами фактически сохранен наполовину. Ежедневно около 10 грузовиков с фруктами прибывает в Россию, заработок производителей составляет не менее €56 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году европейские страны ввели санкции против России из-за присоединения Крыма. Ответом Москвы стали ограничения на импорт ряда продовольственных товаров.

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