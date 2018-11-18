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Нидерланды и Бельгию уличили во ввозе в Россию «санкционных» груш

Экономика

Былой объем торговли грушами фактически сохранен наполовину

Амстердам, 18 ноября 2018, 03:02 — REGNUM  Партии груш на €240 млн были поставлены в Россию из Нидерландов и Бельгии, несмотря на российские ограничения на импорт продовольственной продукции. Об этом сообщает газета de Volkskrant.

Отмечается, что с 2014 года фрукты поставляли в Россию через Литву и Белоруссию. В качестве места происхождения указывались африканские страны.

Ежегодно в Россию поставляют около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш, отмечает издание. Таким образом былой объем торговли грушами фактически сохранен наполовину. Ежедневно около 10 грузовиков с фруктами прибывает в Россию, заработок производителей составляет не менее €56 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году европейские страны ввели санкции против России из-за присоединения Крыма. Ответом Москвы стали ограничения на импорт ряда продовольственных товаров.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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