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Экономисты Bloomberg подсчитали, как санкции повлияли на экономику России

Экономика

Если бы не санкции, российская экономика была бы на 6% больше

Вашингтон, 17 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  Экономисты из американского агентства Bloomberg провели исследование, оценивающее влияние западных санкций на российскую экономику. Согласно этому исследованию, экономика России в настоящее время на 6% меньше, чем могла бы быть, если бы четыре года назад страны Запада не ввели антироссийские санкции.

Эксперты считают, что разница между фактическим и потенциальным — без санкций — темпом роста внутреннего валового продукта России за последние пять лет достигает 10%.

Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон считает, что только часть этого показателя является результатом устойчивого эффекта санкций — тех которые уже были введены и готовящихся новых.

При этом Джонсон отмечает, что на такую динамику также повлияло падение мировых цен на нефть, политика Банка России по таргетированию инфляции, а также распродажа активов на развивающихся рынках.

Также эксперты Bloomberg не верят в том, что реформы и инвестиции приведут к темпам росту российского ВВП в 3% к 2021 году, как то прогнозирует российское правительство. Такой рост, в теории, возможен, но он не будет устойчивым без резкого повышения производительности труда и эффективности экономики в целом.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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