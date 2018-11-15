Санкции не остановят развитие партнерства РФ с другими странами — Путин

Сингапур, , 12:30 — REGNUM Политически мотивированные ограничения в экономике мешают России, однако не смогут остановить развитие партнерства Москвы с другими странами. Об этом заявил 15 ноября в Сингапуре президент России Владимир Путин.

Любые связанные с политикой санкции переходя в сферу экономики, тормозят развитие. Они мешают и России, и её партнерам, включая тех, кто эти санкции вводит, отметил Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

Помехи не могут остановить развитие экономики, сказал российский лидер, подчеркнув, что это исключено. Он также отметил, что любые недружественные шаги влияют и на график встреч президентов России и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент России Владимир Путин участвует в XIII Восточноазиатском саммите в Сингапуре. 15 ноября перед началом пленарного заседания он около двух минут общался с пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом, беседу также поддержал советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон.

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