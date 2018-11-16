Банк России запустил монетную площадку

Москва, , 12:33 — REGNUM В России с 15 ноября начала работу монетная площадка, которую запустил Центробанк РФ. Маркетплейс «Монетная площадка» позволит снизить издержки российских банков при работе с монетами, сообщается на сайте регулятора.

Так, банки смогут напрямую передавать друг другу монеты с помощью электронной информационной площадки ЦБ РФ. Монетная площадка будет агрегировать заявки от банков, которых есть излишек монет или их недостаток, а также направлять эти заявки для обмена.

Регулятор отмечает, что до запуска маркетплейса оборот монет между кредитными учреждениям проходил в основном через ЦБ РФ.

Первая монетная площадка открыта в Нижнем Новгороде на территории Волго-Вятского главного управления Банка России. В будущем такие площадки откроются в других регионах России.

Подробнее: ЦБ РФ открыл новый телефонный номер для обращений граждан

Как сообщало ИА REGNUM, в Банке России с 1 ноября 2018 года начал работать новый телефонный номер для обращений граждан. Звонки на новый телефонный номер 8−800−300−30−00 будут бесплатными.

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