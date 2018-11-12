В России за год в семь раз выросло количество «лжебанков» — ЦБ РФ

Москва, , 14:32 — REGNUM Количество заблокированных Банком России сайтов «лжебанков» с сентября 2017 по август 2018 года выросло в семь раз — до 326. Об этом со ссылкой на данные центра по борьбе с киберпреступностью (ФинЦЕРТ) при регуляторе пишут 12 ноября «Известия».

Отмечается, что, по некоторым экспертным оценкам, ущерб от деятельности мошенников составил около 250 млн рублей. «Лжебанкам» могли довериться более 50 тыс. человек, говорится в отчете ФинЦЕРТ. Также в центре полагают, что в текущем году число жертв мошенников среди граждан с низким уровнем финансовой грамотности будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября выяснилось, что более половины российских пользователей соцсетей используют один и тот же пароль на различных платформах, хотя и понимают, что это опасно.

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