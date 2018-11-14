Россия и Сингапур вместе будут строить центр ядерной медицины в Малайзии

Сингапур, , 09:49 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания в области здравоохранения Asian American Medical Group и АО «Русатом Хэлскеа» объединят усилия в реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в городе Искандар-Путери в Малайзии. Соответствующее соглашение о совместной работе было подписано сегодня, 14 ноября, на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РФПИ.

Проект предполагает создание современного медицинского учреждения, специализирующегося на диагностике и лечении онкологических заболеваний. В центре будут оборудованы отделения радионуклидной диагностики и терапии, лучевой терапии и блок радионуклидного обеспечения на базе циклотронного радиохимического комплекса.

«Мы очень рады участию РФПИ, АО «Русатом Хэлскеа» и AAMG в проекте, который сможет вывести медицину в Юго-Восточной Азии на более высокий уровень. Благодаря ядерной медицине диагностика и лечение рака могут быть существенно более эффективными», — заявил исполнительный директор AAMG Дато Тан Кай Ча.

Напомним, 13 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл с трёхдневным визитом в Сингапур. Глава государства провёл встречу с президентом страны Халимой Якобом. Также российский лидер примет участие в 13-м Восточноазиатском саммите и переговорах с лидерами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Как сообщало ИА REGNUM, центр ядерной медицины, включающий в себя диагностику и лечение онкологических заболеваний, может быть построен и в Дагестане. Сотрудничество в области высокотехнологичной медицины властям региона предложили в «Роснано».

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