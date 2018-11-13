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Путин заявил о большом потенциале торговли России и Малайзии

Экономика

Товарооборот между странами за восемь месяцев вырос на 60%

Сингапур, 13 ноября 2018, 17:30 — REGNUM  Товарооборот между Россией и Малайзией имеет значительный потенциал, заявил 13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин.

Такое заявление глава российского государства сделал в Сингапуре в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.

В частности, Владимир Путин отметил, что масштабы товарооборота между Россией и Малайзией выросли за последние восемь месяцев на 60%.

«Все-таки многое еще можно сделать, многое, мне кажется, можно было сделать и в предыдущие годы», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным официальным визитом для участия в 13-м Восточноазиатском саммите и переговоров с лидерами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Внешняя политика России
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