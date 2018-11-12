На поддержу АПК с начала года направлено более 255 млрд рублей

Москва, , 13:49 — REGNUM В России с начала 2018 года по данным на 1 ноября на реализацию госпрограммы поо развитию АПК направлено 255 млрд 787 млн рублей. Финансирования АПК увеличилось на 17,05 млрд рублей относительно средств, заложенных на 2018 год, сообщили в Минсельхозе РФ.

Правительство РФ в течение года периодически выделяло дополнительные средства на поддержку АПК. В частности, на реализацию механизма льготного кредитования было направлено 5,22 млрд рублей.

Также 5 млрд рублей выделено на оказание поддержки в области растениеводства в связи с удорожанием, на проведение закупочных и товарных интервенций — 2,5 млрд рублей. Кроме того, на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК власти направили 2,1 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года регионам России выделены средства на поддержку инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК). 77 субъектов РФ получили 26,51 млрд рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам.

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