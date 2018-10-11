Регионы России получат 26,5 млрд рублей на поддержку АПК

Москва, , 08:17 — REGNUM Регионам России выделяются средства на поддержку инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК). 77 субъектов РФ получат 26,51 млрд рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства направят на возмещение затрат сельхозтроизводителей на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей действующих и новых, а также на приобретение техники и оборудования.

В распоряжении отмечается, что стимулирование инвестиционной деятельности в АПК будет способствовать наращиванию темпов роста производства сельхозпродукции в России.

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Как сообщало ИА REGNUM. благодаря выделению субсидий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитамв 77 регионах России реализуется около 22 тыс. инвестпроектов, в том числе по производству мяса и молока, овощей и фруктов, строительству логистических центров, переработке сельхозпродукции.

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