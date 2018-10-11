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Регионы России получат 26,5 млрд рублей на поддержку АПК

Экономика

Средства получат 77 субъектов РФ

Регионы России получат 26,5 млрд рублей на поддержку АПК
Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Москва, 11 октября 2018, 08:17 — REGNUM  Регионам России выделяются средства на поддержку инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК). 77 субъектов РФ получат 26,51 млрд рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства направят на возмещение затрат сельхозтроизводителей на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей действующих и новых, а также на приобретение техники и оборудования.

В распоряжении отмечается, что стимулирование инвестиционной деятельности в АПК будет способствовать наращиванию темпов роста производства сельхозпродукции в России.

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Как сообщало ИА REGNUM. благодаря выделению субсидий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитамв 77 регионах России реализуется около 22 тыс. инвестпроектов, в том числе по производству мяса и молока, овощей и фруктов, строительству логистических центров, переработке сельхозпродукции.

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