Госдума вместе с правительством разработает новую госпрограмму для АПК

Москва, , 16:05 — REGNUM Госдума готова разрабатывать новую госпрограмму по развитию сельских территорий совместно с правительством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«К июню 2019 года правительству предстоит разработать и утвердить госпрограмму по развитию сельских территорий — такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Действующая программа определена на период до 2020 года. И мы готовы подключиться к совместной с правительством работе над параметрами этой программы», — заявил Неверов.

По его словам, депутаты не раз обсуждали необходимость продления госпрограммы. Так, например, эту тему спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначал на собрании фракции «Единая Россия» накануне рассмотрения проекта госбюджета на 2019−2021 годы в первом чтении.

«Это запрос, прежде всего, жителей сельских территорий. Да, сейчас действительно у нас развивается агропромышленный комплекс, появляются новые рабочие места, развиваются технологии. Но должна быть и инфраструктура: дороги, школы, газификация, условия для досуга и спорта, детские сады. Все то, что есть в городе», — отметил Неверов.

Поддержал такую позицию и глава комитета Госдумы по аграрный вопросам Владимир Кашин (КПРФ). По его словам, для развития сельхозтерриторий необходимо в первую очередь увеличить финансирование этого направления.

«Сегодня понятно, что должна быть программа. Давайте уже сейчас туда заводить не 16 млрд рублей, а хотя 150 млрд рублей для начала, решать проблему и дальше двигаться. Мы любим плодить бумаги и ничего не делать в результате целые десятилетия. Сегодня понятно, что надо делать и как прекратить исчезновение деревень. Для этого в каждом районе надо ставить задачу — по одному производственному центру возрождать, создавать условия и зарплату для молодёжи, чтобы зарплата на селе не была в два раза меньше, чем в городе или в среднем по России», — отметил Кашин.