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Смольный просит петербуржцев не пугаться платы за мусор «по головам»

Экономика

Не всем УК Петербурга будут выгодны новый принцип расчетов за утилизацию мусора. Однако Комитет по тарифам считает нецелесообразным давать УК право выбора, как начислять оплату за вывоз ТБО

Смольный просит петербуржцев не пугаться платы за мусор «по головам»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мусорная свалка

Санкт-Петербург, 9 ноября 2018, 15:42 — REGNUM  Не всем управляющим компаниям Санкт-Петербурга будут выгодны новые расчеты по вывозу твердых бытовых отходов, и им следует быть к этому готовыми. Об этом заявил 30 ноября заместитель главы Жилищного комитета Василий Осипов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с 1 января 2019 года в Петербурге должен заработать единый региональный оператор, а услуга по вывозу отходов из жилищной станет коммунальной и попадет в квитанции петербуржцев. На данный момент предполагается, что оплату будут начислять по тарифу в 140 рублей на человека, зарегистрированного в квартире, а не по площади жилья, как это делается в настоящее время.

«Не скажу, что для всех УК изменения начислений будут выгодны. Каждому субъекту надо будет поработать в этом отношении. Нужно будет рассмотреть, сколько мусора выносят собственники и пользователи нежилых помещений на контейнерную площадку, может быть, туда же выносят мусор и соседнее ТСЖ. Надо будет работать», — сказал Василий Осипов.

Ранее УК жаловались депутатам Заксобрания на то, что они не в состоянии отслеживать фактическое количество жильцов в многоквартирных домах. Осипов заметил, что в организации своей работы он изменений не видит.

«С точки зрения увеличения задолженности, даже если бы мы оставили начисления на квадратный метр, то начисления бы всё равно увеличились у всех. А в пересчете на человека у части жителей начисления даже уменьшатся», — убежден чиновник.

Он отмечает, что УК и ТСЖ могут воспользоваться правом периодических проверок, чтобы определить, кто на самом деле живет на их территории.

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Его поддержала и заместитель главы комитет по тарифам Ирина Бугославская. «Если управляющая компания добросовестная, заинтересована в организации своего труда, не хочет наращивать никакую задолженность — я с такими сталкивалась и была приятно удивлена — то она прекрасно знает, кто где живет, а кто не живет. Если УК работает в контакте с жильцами своего дома, то владеет этой информацией», — сказала Бугославская.

Она считает, что система начислений «по головам», а не по квадратным метрам, была избрана исходя из здравого смысла и следуя рекомендациям федерального центра. «Последнее слово было за правительством, которое при обсуждении вопроса одобрило переход на расчет с человека», — добавила Бугославская.

«Не буду говорить про «резиновые» квартиры. Чем больше человек живет и чем меньше площадь, тем больше увеличится платеж. Этого не нужно пугаться, граждане должны понять справедливость такого подхода», — добавила чиновница.

Ранее депутаты Заксобрания сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что официально попросят комитет по тарифам изменить систему и дать возможность управляющим компаниям и ТСЖ самостоятельно решать, как именно начислять платежи — по площади или по регистрации. Но Бугославская полагает, что такой подход приведет к провалам в оплате.

«Я много раз с этим сталкивалась на других тарифах других ресурсов. Получится дырка просто у ресурсоснабжающей организации. Каждый выберет себе экономически целесообразный, а у ресурсника — дырка. Так и у регоператора. Если выбирать так или иначе, каждый выберет для него экономически обоснованный, а что-то будет в провале», — считает она.

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Ирина Бугославская предложила депутатам ЗакСа обращаться не в городской комитет по тарифам, а на федеральный уровень, чтобы там изменить правила. Однако ранее депутат городского парламента Михаил Амосов подчеркивал, что федеральный закон позволяет регионам самостоятельно выбирать, каким образом начислять оплату за мусор, предусматривает и совмещенную схему, и такой схемой даже воспользовались несколько регионов.

«Не буду с этим спорить, но это нецелесообразно», — заявила Ирина Бугославская.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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