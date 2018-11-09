Смольный просит петербуржцев не пугаться платы за мусор «по головам»

Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Не всем управляющим компаниям Санкт-Петербурга будут выгодны новые расчеты по вывозу твердых бытовых отходов, и им следует быть к этому готовыми. Об этом заявил 30 ноября заместитель главы Жилищного комитета Василий Осипов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с 1 января 2019 года в Петербурге должен заработать единый региональный оператор, а услуга по вывозу отходов из жилищной станет коммунальной и попадет в квитанции петербуржцев. На данный момент предполагается, что оплату будут начислять по тарифу в 140 рублей на человека, зарегистрированного в квартире, а не по площади жилья, как это делается в настоящее время.

«Не скажу, что для всех УК изменения начислений будут выгодны. Каждому субъекту надо будет поработать в этом отношении. Нужно будет рассмотреть, сколько мусора выносят собственники и пользователи нежилых помещений на контейнерную площадку, может быть, туда же выносят мусор и соседнее ТСЖ. Надо будет работать», — сказал Василий Осипов.

Ранее УК жаловались депутатам Заксобрания на то, что они не в состоянии отслеживать фактическое количество жильцов в многоквартирных домах. Осипов заметил, что в организации своей работы он изменений не видит.

«С точки зрения увеличения задолженности, даже если бы мы оставили начисления на квадратный метр, то начисления бы всё равно увеличились у всех. А в пересчете на человека у части жителей начисления даже уменьшатся», — убежден чиновник.

Он отмечает, что УК и ТСЖ могут воспользоваться правом периодических проверок, чтобы определить, кто на самом деле живет на их территории.

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Его поддержала и заместитель главы комитет по тарифам Ирина Бугославская. «Если управляющая компания добросовестная, заинтересована в организации своего труда, не хочет наращивать никакую задолженность — я с такими сталкивалась и была приятно удивлена — то она прекрасно знает, кто где живет, а кто не живет. Если УК работает в контакте с жильцами своего дома, то владеет этой информацией», — сказала Бугославская.

Она считает, что система начислений «по головам», а не по квадратным метрам, была избрана исходя из здравого смысла и следуя рекомендациям федерального центра. «Последнее слово было за правительством, которое при обсуждении вопроса одобрило переход на расчет с человека», — добавила Бугославская.

«Не буду говорить про «резиновые» квартиры. Чем больше человек живет и чем меньше площадь, тем больше увеличится платеж. Этого не нужно пугаться, граждане должны понять справедливость такого подхода», — добавила чиновница.

Ранее депутаты Заксобрания сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что официально попросят комитет по тарифам изменить систему и дать возможность управляющим компаниям и ТСЖ самостоятельно решать, как именно начислять платежи — по площади или по регистрации. Но Бугославская полагает, что такой подход приведет к провалам в оплате.

«Я много раз с этим сталкивалась на других тарифах других ресурсов. Получится дырка просто у ресурсоснабжающей организации. Каждый выберет себе экономически целесообразный, а у ресурсника — дырка. Так и у регоператора. Если выбирать так или иначе, каждый выберет для него экономически обоснованный, а что-то будет в провале», — считает она.

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Ирина Бугославская предложила депутатам ЗакСа обращаться не в городской комитет по тарифам, а на федеральный уровень, чтобы там изменить правила. Однако ранее депутат городского парламента Михаил Амосов подчеркивал, что федеральный закон позволяет регионам самостоятельно выбирать, каким образом начислять оплату за мусор, предусматривает и совмещенную схему, и такой схемой даже воспользовались несколько регионов.

«Не буду с этим спорить, но это нецелесообразно», — заявила Ирина Бугославская.

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