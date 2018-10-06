Жителям Петербурга определили размер «налога на мусор»

Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Комитет по тарифам Санкт-Петербурга опубликовал единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они начнут действовать с 1 января 2019 года. Для жителей города плата за утилизацию мусора возрастет примерно в полтора раза.

Предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО составит на 2019 год для населения 4414,52 рубля за 1 тонну мусора.

При этом изменится принцип расчета платы за мусор для населения: если сегодня она рассчитывается исходя из площади жилого помещения (квартиры, дома), то со следующего года основой для расчета станет количество жильцов.

«Годовой норматив — 381 килограмм на человека. Таким образом, каждый житель города будет платить около 140 рублей за вывоз мусора. Это в 1,5 раза больше, чем ранее», — отмечает издание Смольного «Петербургский дневник».

Ранее Санкт-Петербург выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Им станет государственное предприятие по переработке отходов — ГУП «Завод МПБО-2». Соглашения города с региональным оператором заключены на 10 лет. Региональный оператор отвечать за движение бытовых отходов на всем его протяжении — от сбора мусора во дворах до переработки и утилизации.

Смольным поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, тариф за вывоз и утилизацию одной тонны мусора в Ленинградской области на 2019 год еще выше — он составит 4728 рублей за 1 тонну ТКО.

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В целом по стране тарифы на обращение с мусором в разных регионах различаются в семь раз. Самые низкие тарифы для населения установлены в Новгородской области и Астраханской области, Краснодарском крае и Севастополе. Наиболее высокие тарифы установлены на Чукотке, Камчатке и в Ставропольском крае.

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