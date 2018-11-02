В Петербурге попросят считать тариф на вывоз мусора по квадратным метрам

Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания намерены требовать возвращения принципа сбора взносов за вывоз мусора из расчета площади квартир, а не из количества зарегистрированных там жителей. Соответствующее обращение подготовит профильная парламентская комиссия по экологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с 1 января 2019 года официально начнет свою работу региональный оператор по утилизации и переработке твердых бытовых отходов, а в квитанциях петербуржцев появится соответствующая строчка. Тариф для физических лиц при этом будет рассчитан, исходя из количества зарегистрированных жителей в квартире. Он составит 140 рублей на человека.

При этом представители городского комитета по тарифам поясняют, что планируется, что ежегодно эти 140 рублей будут увеличиваться на 7%.

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Однако депутаты считают, что принцип сбора платы выбран неправильно.

«У нас есть ТСЖ, которые заявляют, что не в состоянии администрировать подсчет людей, не уполномочены получать информацию о регистрации, о незарегистрированных жильцах. Мы их поддерживаем. Я проводил опрос более десятка ТСЖ и ЖСК, все председатели сказали, что им нужны квадратные метры, потому что они не могут вести подсчет всех прибывших и убывших», — сказал депутат Михаил Амосов («Яблоко»).

Он также заметил, что существуют квартиры и вовсе без зарегистрированных жильцов, но «опыт подсказывает», что там кто-то все же обитает, например, арендаторы.

«Человек имеет право иметь десять квартир. Он их сдал — нелегально, через агентство, черт его знает. Вот, пусть платит», — говорит Амосов.

Депутат Государственной Думы, зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский («Единая Россия») считает системы расчета оплаты с человека, а не с квадратного метра, более справедливой. «Дискуссия была, как платить. Взяли за основу, приняли, что платим за человека с 1 января, естественно, со всеми вытекающими нестандартными ситуациями. С этим надо будет работать уже региональному оператору», — заявил он.

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В петербургском комитете по благоустройству полагают, что проблемы у управляющих компаний действительно могут возникнуть, в первую очередь, с недобросовестными бизнесменами, которые складируют на их контейнерные площадки свой мусор, но выслеживать нарушителей и разбираться с ними должны сами управляющие компании. Именно они заключают договор с региональным оператором, подписывают акт о фактически оказанных услугах, за которые и платят.

«Ситуации может быть две: либо УК получает больше, чем вывезли, либо наоборот, на контейнерной площадке образовывается отходов больше, чем собирается денег. В данном случае, УК — это первое лицо, которое заинтересовано в том, чтобы разобраться в этой ситуации. Опыт этой работы показывает, что ситуации известны. Рядом находящиеся юрлица складируют свои отходы на этой контейнерной площадке. Что делает УК, когда видит этот убыток? Ей его неоткуда покрыть. Вместе с дворниками пойдут и посмотрят, кто выгружает, может быть, ночью мусор в этот контейнер. Да, действительно, пока УК не смогла найти это юрицо и не оформила с ним отношения, или пока юрлицо не оформило отношения с региональным оператором, может возникнуть задолженность. Недобросовестный случаи бывают», — комментирует замглавы комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Тариф для предпринимателей составляет порядка 4 тыс. 410 рублей за тонну, он включает в себя сбор, транспортировку, переработку, захоронение отходов. За собираемость по квитанциям с физических лиц чиновники не беспокоятся, так как у Петербурга один из самых высоких процентов добросовестных плательщиков по стране.

Тем не менее, городские депутаты полагают, что система должна быть более гибкой. Михаил Амосов отмечает, что федеральное законодательство позволяет региону самому определить, как именно собирать деньги за вывоз ТБО.

«К сожалению, это полномочия комитета по тарифам, а не ЗакСа. Мы попросим, чтобы они дополнили существующие положения. Ряд субъектов федерации выбрали оплату по квадратным метрам, большая часть выбрала подушевой принцип, но несколько предпочли совмещенный вариант, при котором УК решает, как проводить расчеты», — сказал депутат.

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