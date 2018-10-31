Порты: Прибалтийские соседи оставили Литву у разбитого корыта

Анна Мейзер, , 22:38 — REGNUM

Прибалтийские соседи отомстили Литве за СПГ-терминал

Латвия, Эстония и Финляндия договорились создать общий газовый рынок без участия в нем Литвы. Страны планируют построить газопровод Balticconnector из Финляндии в Эстонию и получать по нему скандинавский газ в дополнение к российскому, лишая таким образом Литву надежды на то, что продукция ее СПГ-терминала будет востребована в регионе, пишет информационно-аналитический портал RuBaltic.

Сообщается, что операторы газовых сетей Латвии, Эстонии и Финляндии Baltic Grid, Elering и Gasum подписали договор о намерении создать к 2020 году единый газовый рынок, а к 2022-му — единую газовую зону.

Проект призван обеспечить Прибалтике диверсификацию источников газа и нивелировать «зависимость» от российских поставок, благодаря чему он, в свою очередь, получит в Брюсселе статус регионального, а также европейское финансирование.

Длина газопровода составит 150 километров, 80 из которых пройдут по дну Финского залива, а предполагаемая производительность — 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Стоимость Balticconnector, строительство которого планируется завершить к 2020 году, оценивается в 287 миллионов евро, 206 из которых должны поступить из фондов ЕС.

Подобная перспектива фактически не оставляет Литве шансов на то, чтобы продавать соседям продукцию своего СПГ-терминала в Клайпеде, а самому Independence — шансов на европейское финансирование.

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Как рассказал в своих мемуарах бывший глава МИД Литвы Антанас Валенис, работавший на момент проведения «аферы» с Independence послом в Латвии, между Вильнюсом и Ригой было заключено неформальное соглашение: вместе выбить в Брюсселе деньги на региональный СПГ-терминал и электросмычку со Швецией. Электросмычка должна была пройти из Клайпеды, а СПГ-терминал — располагаться под Ригой. Таким образом, обе страны получили бы свою долю европейского финансирования.

При помощи Латвии электрокабель Nord Balt из Швеции в Литву проложили, а вот Литва, в свою очередь, лоббировать в Брюсселе СПГ-терминал для Латвии не стала.

Вместо этого в Вильнюсе решили убить двух зайцев одним махом и приобрести собственный терминал СПГ. Рассчитывалось, что литовский терминал окажется таким крупным и мощным, что в латвийском уже попросту не будет необходимости.

Однако Евросоюз заявил, что для того, чтобы Independence был признан проектом региональным и мог рассчитывать на финансовую поддержку из Брюсселя, его продукцию должны покупать еще как минимум Латвия и Эстония.

Так, одним решением об объединении в общий газовый рынок Латвия, Эстония и Финляндия свели выгоду Литвы от уловки с терминалом фактически к нулю.

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Спасительный уголь больше не поможет транзиту Латвии?

В ноябре этого года Рижский порт официально продемонстрирует новые терминалы на острове Криеву. Мощность новых терминалов достигает 20 миллионов тонн грузов, сообщили в программе Русского вещания LTV7 «Личное дело». Терминалы на другом берегу Даугавы с четырьмя глубоководными причалами и собственной железнодорожной станцией были построены с тем, чтобы избавить центр Риги от угля.

После ухода нефти и нефтепродуктов, которые составляли основу латвийского транзита, лидирующие позиции в структуре грузооборота Рижского порта занял уголь благодаря своей дешевизне в перевалке. Однако вскоре и он перестанет быть спасательным кругом для Латвии. Сообщается, что связано это с тем, что большая часть Европы к 2030 году совсем откажется от использования данного ресурса в энергетике.

И решение Европы об отказе от угля в первую очередь ударит именно по Латвии. Фактически оно приведет к тому, что Латвия столкнётся со значительным уменьшением объема транзита угля из России. Будут ли в таком случае оправданы вложенные в строительство новых терминалов инвестиции — неясно.

На сегодняшний момент реализация самого крупного проекта в истории латвийского транзитного бизнеса подходит к концу. В проект, не считая частных инвестиций, в общей сложности вложено 150 миллионов евро, половину из которых выделила Еврокомиссия. Уже в марте 2019 года в Ригу приедут ее представители, чтобы убедиться, что выделенные средства потрачены так, как это и было задумано.

По оценке управляющего Рижского свободного порта Ансиса Зелтиньша, объем перевалки угля новая инфраструктура позволит увеличить. При рассмотрении дальнейших перспектив, по его мнению, в случае отсутствия угля по одной из причин, терминалы смогут обслуживать и другие грузы, так как построенная инфраструктура является мультифункциональной.

Напомним, что Россия для Латвии является единственным поставщиком угля, а Евросоюз — его главным покупателем. Как сообщает LTV7, на сегодняшний день всего через Рижский порт проходит 6% российского угольного экспорта. 83% от этой доли затем направляется в ЕС, где главными покупателями являются Нидерланды (21%), Германия (20%) и Италия (13%).

В лучшие годы через Ригу проходило 14 млн тонн угля. В 2017 году этот показатель составил 11 млн тонн, а в этом году ожидается, что объем перевалки составит 12 млн тонн. Обусловлен прирост лишь тем, что в российском порту Усть-Луга этим летом шел ремонт оборудования, из-за чего часть угля дошла до Риги и обеспечила увеличение показателей. На данный момент уголь занимает 39% в общем объеме грузов рижской гавани.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам председателя правления порта Андриса Америка, в случае прекращения транзита угля через Рижский порт влияние на экономику Риги и Латвии будет весьма негативным.

Усть-Луга перетянет на себя экспорт удобрений из Латвии

«Уралхим» и одна из крупнейших логистических компаний «Ультрамар» объявили о стратегическом партнерстве, которое поможет перевести растущий экспорт минеральных удобрений из прибалтийских портов в российские, сообщает информационно-аналитическое агентство PortNews.

Компании подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется строительство в порту Усть-Луга объектов портовой инфраструктуры, предназначенной для перевалки сухих минеральных удобрений, с последующим созданием многофункционального терминала мощностью до 12 млн тонн в год, сообщает также пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Комментируя подписанное соглашение, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе подчеркнул, что подобные меры помогут обеспечить «перевод наших грузопотоков из портов Прибалтики, что в целом позволит сократить транспортные издержки». По его словам, общий дополнительный объем перевалки грузов компании «УРАЛХИМ» в отечественных портах после завершения строительства и получения всех необходимых разрешений может составить свыше 2 млн тонн в год.

Генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич, в свою очередь, отметил, что «основными предпосылками начала реализации масштабного инвестиционного проекта послужили два фактора: дефицит портовых мощностей и дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры порта Усть-Луга».

В настоящее время в портах Северо-Запада России наблюдается дефицит портовых мощностей по перевалке минеральных удобрений, составляющий, по предварительным оценкам, порядка 10 млн тонн в год. По оценкам же самих производителей, с 2020 года ожидается рост экспортного потенциала, подчеркнул также глава «Ультрамара».

Пока же «Уралхим» посредством своей дочерней компании URALCHEM Trading осуществляет экспорт минеральных удобрений через латвийские порты. В прошлом году SIA Uralchem Trading стала второй по величине компанией в Латвии с оборотом 871,557 миллиона евро.

РЖД смогут отправить в Латвию больше грузов

РЖД рассматривают возможность запуска поездов c увеличенной грузоподъемностью до города Резекне — одного из важнейших транспортных узлов Латвии, что, в свою очередь, увеличит скорость обработки поездов у российско-латвийской границы. Новые локомотивы повышенной мощности смогут вести составы весом до 5,5 тысячи тонн, а это позволит избежать переформирования составов у российско-латвийской границы и увеличить пропускную способность железной дороги, сообщает SputnikЛатвия.

Испытания прохода поездов увеличенного веса прошли в октябре на участке Волоколамск — Себеж Октябрьской железной дороги. На данный момент локомотивы на Октябрьской дороге в основном возят составы весом 4,8−4,9 тысячи тонн. Составы увеличенной грузоподъемностью провели с использованием локомотивов «Пересвет», которые производит Брянский машиностроительный завод. В конце сентября локомотивное депо Великие Луки Октябрьской железной дороги получило девять локомотивов с повышенной мощностью.

По словам начальника эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки Сергея Михалченкова, результаты испытаний показали, что для постоянной эксплуатации на участке «реально говорить о весе 5,3 тысячи тонн».

Поезда весом 5,3 тысячи тонн приходят в Великие Луки и сейчас, но раньше часть вагонов от тяжелых поездов приходилось отцеплять и формировать новые составы весом 4,8−4,9 тысячи тонн или использовать толкач. Мощность нового локомотива позволит провести поезд весом 5,3 тысячи тонн без отцепки, а это заметно уменьшает накладное время, нагрузку на локомотивные бригады и дает положительный экономический эффект в целом.

Новые тяжеловесные поезда смогут в скором времени отправиться до латвийского Резекне, если позволят возможности Латвийской железной дороги. Основным грузом должны стать нефть и уголь.

В «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» ранее заявляли, что РЖД не утверждают все заявки грузоотправителей из России, которые готовы осуществлять перевалку в латвийских портах. На сложности с пропуском груза в направлении Латвии жаловались и российские зернопроизводители. Однако в РЖД эти ограничения связывали с возможностями инфраструктуры. Комментируя ситуацию с грузопотоком в направлении латвийских портов, президент РЖД Олег Белозеров отметил, что специальных ограничений на перевозку грузов компания не вводит, «но есть определенные технологические ограничения, которые РЖД обязаны соблюдать».

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Литовский бизнес хочет попасть на российский рынок через Минск

«Что нас объединяет?» — форум c таким названием провели власти Клайпеды, в ходе которого литовская сторона высказалась за возрождение активного сотрудничества с восточными соседями. Спонсорами мероприятия стали одни из крупнейших клайпедских стивидорных компаний, тесно связанных с Белоруссией, пишет Baltnews.

Один из непосредственных инициаторов проведения форума — депутат Сейма от партии «Движение либералов» и кандидат на пост мэра города-порта в 2019 году — Симонас Гентвилас напомнил, что литовские предприятия все еще являются одними из крупнейших инвесторов в Белоруссии, а белорусский транзит, в свою очередь, формирует порядка 35% деятельности всего Клайпедского порта. Кроме этого, 60% всех грузопотоков, перевозимых по литовским железным дорогам, идут либо в Белоруссию, либо обратно.

Тем не менее, ввиду сохраняющейся политической напряженности между Вильнюсом и Минском, Литва может потерять часть белорусских грузов, которые затем могут быть перенаправлены в Латвию.

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Парламентарий также утверждал, что Литва могла бы гораздо активнее работать на восточном направлении, а Белоруссию, по его словам, необходимо рассматривать как «трамплин» для литовских предпринимателей на российский рынок, который для отечественного бизнеса не менее важен, чем белорусский.

«Беларусь — это трамплин для выхода на российский рынок. Сегодня Литва должна по-новому открыть восточное направление, так как за последние годы мы научились работать и на западных рынках, мы успешно преодолели российский кризис, теперь мы не зависим от одной лишь России, а это значит, что сейчас в самый раз взглянуть на Восток по-новому, обрести его вновь», — заявил Гентвилас в ходе своего выступления на форуме.

Клайпедские власти в лице двух вице-мэров Артураса Шульцаса и Юдиты Симонавичюте, которые также представляют партию «Движение либералов», заявили, что столица литовского Приморья жизненно зависит от Белоруссии как стратегического торгового партнера. Согласно их утверждениям, у Клайпедского морского порта попросту нет альтернативы белорусским грузопотокам.

«У нас нет альтернативы… Если белорусы решат направить грузы в другие порты, что тогда произойдет с Клайпедским?» — задалась вопросом Симонавичюте, подчеркнув, что Вильнюсу следует как можно скорее возродить регулярные политические контакты с Минском, чего сейчас не происходит. По ее мнению, бизнес двух стран договориться может и успешно это делает, а вот литовским политикам стоит «прекратить мешать людям работать».

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