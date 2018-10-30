Правительство Фургала на отказе от роскоши сэкономит 800 млн рублей

Хабаровск, , 10:19 — REGNUM Правительство хабаровского губернатора Сергея Фургала к 1 января 2019 года за счёт отказа от роскоши — дорогих яхт, ненужных министерств, огромного количества дорогих автомобилей и прочего — сэкономит 800 млн рублей. Средства будут направлены на острые социальные нужды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с приостановкой по решению Сергея Фургала сомнительных закупок правительства региона, уже на 16 октября в краевом бюджете удалось сохранить 150 млн рублей. Сейчас региональный минфин проводит аудит по всем остальным направлениям госзакупок — в общей сумме на 27 млрд рублей.

«Я уже сегодня чётко вижу и знаю, где мы, по нашим подсчетам, до 1 января 2019 года сэкономим для краевого бюджета порядка 800 млн рублей. Это гарантировано. Речь идет о сэкономленных средствах от сокращения финансовых затрат на содержание зданий, помещений, кабинетов и машин в виду сокращения количества министерств и ведомств. Эти деньги будут перенаправлены на решение острых социальных проблем жителей Хабаровского края», — сказал Сергей Фургал.

При этом губернатор подчеркнул, что указанная сумма не включает в себя средства, сэкономленные от реструктуризации аппарата краевого правительства:

«Экономия от численного сокращения аппарата краевого правительства будет ощутима только в 2019 году. Перед кабинетом министров поставлена задача сэкономить в 2019 году 2 млрд рублей. Особо хочу подчеркнуть — ни о каком сокращении социальных программ речь не идёт», — добавил Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, вступив в должность губернатора Хабаровского края, Сергей Фургал немедленно приступил к выполнению предвыборных обещаний. Особенно это касается отказа чиновников краевого правительства от роскоши — в прошлом осталась шикарная яхта, которую правительство экс-губернатора Вячеслава Шпорта приобрело и содержало за счет бюджета, обеды и ужины в самых дорогих ресторанах дальневосточной столицы, никому не нужное представительство Хабаровского края в Санкт-Петербурге вместе с штатом и арендованным недешевым помещением. Сергей Фургал сократил три министерства, в том числе малопонятного министра по «Дальневосточному гектару». Вместе с прекращением полномочий экс-губернатора Вячеслава Шпорта из пяти муниципалитетов региона исчезли губернаторские полпреды. Масштабная реструктуризация проводится в краевом правительстве — работать останутся только действительно необходимые специалисты.

И сегодня вдруг выясняется, что деньги, которых остро не хватает на важнейшие социальные программы, причем, не хватает годами, вполне можно было найти.

Так, год назад, в октябре 2017 года, жители Хабаровского края больные диабетом, жаловались в редакцию ИА REGNUM, что в аптеках и больницах нет инсулина, нет тест-полосок, положенных им по закону. Люди звонили в редакцию и плакали от отчаяния.

Операторы по выписке льготных рецептов хабаровских поликлиник, отвечая на вопросы журналистов агентства, говорили, что везде по городу такая ситуация. А в минздраве Хабаровского края чиновники отвечали, что, поскольку заболеваемость диабетом растет, многих переводят с таблетированных форм инсулина на инъекции, потому препаратов и не хватает.

Комментируя ситуацию в регионе, тогда еще депутат ГД РФ Сергей Фургал не скрывал возмущения.

«В том, что происходит с поставками инсулина в Хабаровском крае — 100% вина регионального минздрава и ничья больше. Это происходит не первый год. И три года назад была та же ситуация. Когда чиновники минздрава говорят о дефиците препаратов в связи с ростом количества больных, это означает только одно — они это количество не просчитали», — говорил Сергей Фургал в 2017 году.

Сегодня выясняется, что средства на инсулин, и много еще на что, вполне можно было найти — если сэкономить на ненужных чиновниках, яхтах и прочей роскоши.

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