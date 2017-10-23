В Хабаровске острая нехватка инсулина: число диабетиков растёт

Хабаровск, , 11:37 — REGNUM В Хабаровске отмечается острая нехватка инсулина. При этом количество больных диабетом, имеющих право на получение льготного жизненно-важного препарата, растёт. Депутат Государственной думы РФ Сергей Фургал убежден: «Ситуацию создали чиновники регионального минздрава», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас по городу везде такая обстановка, что практически нигде инсулина нет. Это именно проблемы с поставками — последние были в июле, инсулина поступило на три месяца», — рассказала в эфире Вести Хабаровск оператор по выписке льготных рецептов одной из городских поликлиник Светлана Панина.

Инсулин в хабаровские аптеки поступает, но его катастрофически мало и не хватает на всех, кому он жизненно необходим. Кроме того, диабетикам назначают и другие лекарства, а они в городские аптеки не приходят.

Больные отмечают, что перебои с инсулином стали пугающей традицией. А если нет инсулина, который необходим данному конкретному человеку — выписывают аналоги.

Купить отсутствующие льготные лекарства зато можно свободно — за собственные деньги. В неделю у диабетика на препарат, без которого не выжить, уходит, в среднем, 1,5 тыс. рублей.

Региональный минздрав ситуацию объясняет тем, что в крае неуклонно растёт заболеваемость диабетом, а на новых больных препарат не заказывали.

«Идёт рост заболеваемости и многих переводят с таблетированных форм инсулина на инъекции», — единственное, что смогла сказать начальник отдела лекарственного обеспечения Хабаровского минздрава Тамара Кондрашина.

Между тем, льготники, обреченные без инсулина на мучительную смерть, не могут понять, почему минздрав не закупает препараты с запасом, особенно если в ведомстве знают о росте заболеваемости.

Стоимость междисциплинарного лечения диабетической стопы, совместными усилиями эндокринологов, специалистов по сосудистой, общей и гнойной хирургии, ортопедов составляет 500 тыс. рублей. Эту сумму не способна обеспечить самостоятельно ни одна российская страховая компания, работающая как в системе ОМС, так и ДМС, сообщало ИА REGNUM в 2015 году.

Всё в том же 2015 году реализация государственной программы по борьбе с диабетом проходила в условиях такого жесточайшего недофинансирования, что в 2016 году программу решили еще урезать.

Председатель Медицинской палаты РФ Леонид Рошаль отмечал, что Российская Федерация выделяет на одного больного диабетом сумму, эквивалентную 350 евро. Между тем, в западных странах эта сумма равна 5 тыс. евро.

Что же льготники — диабетики Хабаровска? Они плачут от безысходности и говорят о том, что не знают, как выживать. Перебои с поставками инсулина случались и раньше. Но сегодняшняя ситуация — рекордная.

«В том, что происходит с поставками инсулина в Хабаровском крае — 100% вина регионального минздрава и ничья больше. Это происходит не первый год. Три года назад была та же ситуация. Когда чиновники минздрава говорят о том, что у них не хватает инсулина из-за роста количества заболевших, то это означает только одно: это количество больных конкретные чиновники не просчитали, а инсулин они же не оплатили. Есть такая наука — Организация здравоохранения. И если чиновники минздрава Хабаровского края занимают свои, а не чужие места, то они с этой наукой должны быть знакомы. Инсулин — жизненно важный препарат. Его дефицит, который, я это подчеркиваю, создан чиновниками минздрава, ведёт к тяжелейшим последствиям, вплоть до смертей пациентов. И чиновники, допустившие такую ситуацию, обязаны понести за это самую строгую ответственность. Я в ближайшие же дни вылетаю в Хабаровск, буду задавать вопросы и разбираться в ситуации на месте!», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края (ЛДПР) Сергей Фургал.

Сергей Иванович Фургал — врач по образованию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ребенку — инвалиду по диабету за 8 месяцев ни разу не выписывали льготных рецептов, хотя рецепты по закону РФ должны выписываться каждый месяц. По состоянию на 1 января 2015 года в регионе было зарегистрировано 312 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет, страдающих сахарным диабетом первого типа. В ноябре того же года родители детей — диабетиков жаловались на то, что региональные власти грубо нарушают законы РФ в плане обеспечения их детей всем необходимым для жизни.