Хабаровский губернатор приостановил госзакупки регионального правительства

Хабаровск, , 08:02 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приостановил госзакупки регионального правительства и поручил проверить обоснованность всех, потенциально скандальных позиций, сформированных ещё при экс-губернаторе края Вячеславе Шпорте — приобретение дорогих квартир, автомобилей, мебели, ковров, затраты на банкеты и прочее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Гуляем? — Правительство Хабаровского края тратит миллионы на рестораны

«Под сомнение глава региона поставил следующие планируемые закупки: приобретение двух служебных квартир стоимостью 5,5 млн каждая, покупка двух автомобилей стоимостью 2,5 млн рублей за каждый, покупка мультимедийной системы за 11 млн рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью 10 млн рублей, приобретение ковровых покрытий», — сообщил председатель комитета государственного заказа правительства Хабаровского края Андрей Лучин.

Внутренний аудит поручено провести специалистам регионального минфина. Руководитель каждого ведомства, госзакупки которых попали в список сомнительных, должен будет обосновать и доказать значимость совершения того или иного приобретения, Общая стоимость тендеров, размещенных на единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 млн рублей.

По решению губернатора под приостановку не попали только социально значимые закупки — медпрепараты, оборудование для больниц, покупка жилья на вторичном рынке для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны.

Читайте также: Зачем правительству Хабаровского края шикарная яхта?

Как сообщало ИА REGNUM, правительство экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта шокировало жителей региона необъяснимыми тратами бюджетных средств на роскошь. За счёт бюджета была приобретена дорогая яхта, которая и содержалась также за средства налогоплательщиков, из бюджета оплачивались дорогостоящие банкеты в самых дорогих ресторанах региональной столицы — на миллионы рублей.