Олег Кожемяко восстанавливает дороги в Приморье

Владивосток, , 09:01 — REGNUM Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко активно включился в проблемы вверенного ему президентом Владимиром Путиным региона. Одна из основных — состояние городских и муниципальных дорог. Он обозначил: в оставшееся до устойчивых холодов время максимально привести в порядок дорожное хозяйство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по поручению Кожемяко с 29 октября до 3 ноября муниципалитеты Приморья должны получить более 60 млн рублей на аварийный ремонт дорог и борьбу с гололедом.

Особое внимание врио главы региона уделил Владивостоку — столица Приморского края может получить 50 млн рублей на аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна и закупку противогололедных реагентов.

Также Олег Кожемяко заверил, что в 2019 году из краевого бюджета выделят субсидии на содержание дорог в городах и районах края, в том числе для уборки дорог после снегопадов.

Врио губернатора акцентировал, что зимой уборка улиц должна начинаться сразу после начала выпадения снега.

«В 2 часа ночи начался снег, значит все выходят на работу в 2 часа, никто не ждет утра. Уже сейчас нужно разработать все схемы распределения техники, договориться с подрядчиками, где их задействовать при необходимости на оперативные работы», — обозначил Олег Кожемяко.

В связи с предстоящим зимнем сезоном глава Приморья обсудил вопросы работы МУП «Содержание городских территорий» на встрече с коллективом и руководством предприятия. Выслушав работников, Кожемяко заверил, что проблемы будут решаться, а с техникой — окажут помощь.

«То, что упущено за летний период, трудно наверстать — это и конкурсные процедуры на приобретение техники для уборки снега, и ремонт дорог. Поэтому сейчас город будет делать все, чтобы хотя бы использовать остаток денежных средств за это короткое время. Состоится аукцион, часть техники придет до наступления зимы. Но это всего 35 единиц, а необходимо более 80. Конечно, этого недостаточно. Мы предусмотрим в краевом бюджете на приобретение техники в лизинг 750 млн рублей, по 250 млн в течение трех лет, чтобы полностью закрыть проблему», — сказал врио губернатора.

Владивостоку явно не хватает спецтехники, по нормам требуется минимум 198 единиц машин, но в наличие только 112. Конкурсные процедуры по ремонту и содержанию дорог, которые должны были пройти еще летом, не проведены, хотя деньги были выделены.

«Дороги должны быть полностью готовы уже к первым снегопадам, люди должны увидеть, что и городская, и краевая власти умеют решать актуальные проблемы», — отметил Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемякораскритиковал чиновников мэрии Владивостока за «войну с жителями», которые пожаловались ему на то, что городские чиновники намерены вырубить парковую зону на улице Постышева, 5 — под строительство детского сада. Главу региона возмутил подход чиновников как к сохранению зелёных насаждений во Владивостоке, так и к чаяниям жителей. Он потребовал прекратить «войну с населением».

Олег Кожемяко указал чиновникам на то, что в городе есть территория, где и детский сад действительно нужен, и парки вырубать не придётся.

16 декабря состояться повторные выборы губернатора Приморья. В крайизбирком уже поступило 14 заявлений от кандидатов.

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