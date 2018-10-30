Бездействия и коррупции чиновников Кожемяко не допустит: эксперт

Владивосток, , 06:36 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал чиновников мэрии Владивостока за «войну с жителями». Жители города пожаловались главе региона на то, что городские чиновники намерены вырубить парковую зону на улице Постышева, 5 — под строительство детского сада. Кожемяко возмутил подход чиновников как к сохранению зелёных насаждений во Владивостоке, так и к чаяниям жителей. Он потребовал прекратить «войну с населением». Чего ждать от Кожемяко чиновникам — как краевым, так и муниципальным, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал политолог Пётр Ханас.

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«Я думаю, то, что Кожемяко сразу после своего прихода в регион не стал увольнять чиновников «пачками» во-первых, говорит о том, что он очень подробно разбирается сейчас в ситуации, а во-вторых — о том, что расслабляться чиновникам, ни краевым, ни муниципальным не следует. Кожемяко относится к Приморью вообще и к Владивостоку, в частности, как родному дому — это и есть его родной дом. Он вернулся домой и наводит здесь порядок. Чего ждать чиновникам? В период избирательной кампании масштабной замены не будет — повторю, ему нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Но тем чиновникам, которые надеются по старинке, как это было в прежние годы, отсидеться, ничего не делая, я бы посоветовал сразу уйти самим. Кожемяко очень жесткий руководитель — он не потерпит ни бездействия, ни, тем более, коррупции. Если говорить конкретно о вырубке парковой зоны во Владивостоке, то таких вещей Олег Николаевич не допустит уж тем более. Для нашего города зелёные насаждения — особый вопрос. Их не хватает, их добавлять нужно, а не вырубать. И дело тут вовсе не в избирательной кампании — для Кожемяко, повторю, Приморье родной дом. Он и сам к нему так относится, и от подчиненных будет всегда требовать такого же отношения. Он не будет считаться ни с какими авторитетами, если речь пойдёт об интересах жителей, интересах Владивостока, Приморья. И поблажек таким чиновникам ждать не стоит», — считает политолог Пётр Ханас.

В ходе обсуждения проблемы, с которой обратились к нему жители улицы Постышева, возмущенные предстоящей вырубкой сквера, Олег Кожемяко обратил внимание городских чиновников на то, что в городе есть территория, где и детский сад действительно нужен, и парки вырубать не придётся.

«Вы почему до сих пор не встретились с жителями и продолжаете морочить головы всем? Почему пытаетесь любыми путями реализовать этот проект там? Там устойчивая парковая зона, зачем там вырубать что-то? Этому микрорайону лет 50 и нет большого роста населения. Так для чего строить там детский сад на 350 мест?! У вас проблемы в Снеговой Пади, где на 1,5 тысячи квартир один детский сад. Туда и поставьте его. Вы зачем воюете с жителями? Ваша задача — делать их жизнь комфортнее, а не создавать проблемы, навязывая людям ненужные проекты», — заявил Олег Кожемяко.

Жители микрорайона, между тем, жаловались на то, что под вырубку, задуманную чиновниками, попадает хвойная аллея, перекрывается межквартальный проезд, нет парковочных мест.

Сейчас чиновники пообещали встретиться с жителями и, с учётом их пожеланий, откорректировать проект.

Врио губернатора поручил также подготовить список помещений в городе, в которых можно разместить детские сады.

«Займитесь детскими садами, особенно там, где идут стройки. Учитывайте социальную инфраструктуру при строительстве. И мнение жителей должно быть обязательным при принятии подобных решений», — подчеркнул Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 16 декабря 2018 года пройдут повторные выборы губернатора. Первые выборы прошли в два тура, но результата не принесли — итоги второго тура были отменены по рекомендации ЦИК РФ. На должность губернатора Приморья уже претендуют уже 13 кандидатов, регистрация кандидатов продолжается и, скорее всего, число претендентов на главный пост региона станет рекордным для Дальнего Востока.