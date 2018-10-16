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Кожемяко: «Надо сплачивать все здравые силы для решения социальных проблем»

Политика

Олег Кожемяко в рамках предвыборной кампании в Приморье намерен сотрудничать с другими кандидатами на пост главы края

Владивосток, 16 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил о готовности сотрудничать с другими кандидатами на предстоящих повторных выборах главы края.

«Времени немного, необходимо поэтому сплачивать все здравые силы для решения социальных проблем — их довольно много. Поэтому я готов к сотрудничеству со всеми, кто заявится кандидатом и кто дает здравое предложение, направленное на развитие города и решение социальных задач. Это и депутаты, и простые жители», — цитирует слова Олега Кожемяко Интерфакс.

Временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что намерен помогать кандидатам в прохождении муниципального фильтра.

«И, конечно, я буду помогать в том числе в прохождении муниципального фильтра тем, кто заявится на выборы, с тем, чтобы консолидировано пройти эти выборы, а жители могли выбрать наиболее достойного кандидата», — отметил Олег Кожемяко, который ранее заявил о своей готовности принять участие в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Олег Кожемяко также рассказал, что его предвыборный штаб возглавит Антон Волошко, который работал первым замом Олега Кожемяко в Сахалинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Андрей Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег Кожемяко, занимавший до этого должность губернатора Сахалинской области.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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