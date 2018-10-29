Всех мастей из разных волостей: «Кто крайний в очереди на губернаторство?»

Владивосток, , 09:13 — REGNUM В избиркоме Приморья ажиотаж — кандидаты разных мастей спешат подать документы на участие в предстоящих 16 декабря 2018 года повторных выборах губернатора региона. На 29 октября, согласно данным сайта крайизбиркома, уже о своём участии заявили 14 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях кандидаты сообщают о подаче документов и тут же иронизируют, что пришлось даже в очереди постоять.

«Пришёл подавать документы на губернатора Приморского края — а тут… Очередь! Дорогие друзья — очередь. Пришлось реально задавать вопрос «Кто крайний в очереди на губернаторство?» И это в 9 утра. Наверное, ночевали тут», — пишет самовыдвиженец Вячеслав Гнездилов в Facebook.

На полдень 29 октября в списке претендентов пять самовыдвиженцев и девять представителей различный партий.

К первому, подавшему документы 26 октября врио главы Приморья Олегу Кожемяко присоединились: Андрей Андрейченко (представитель Приморского края от ЛДПР в Государственной думе РФ), Виктор Васильев, Максим Марченко (региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»), Олег Митволь (Российская экологическая партия «Зеленые»), Павел Михальченков, Станислав Полищук («Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов — Народу»), Игорь Поляков (региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз горожан»), Виктор Старицин (региональное отделение в Приморском крае политической партии Коммунистическая партия социальной справедливости), Игорь Степаненко (Приморское региональное отделение политической партии «Патриоты России»), Алексей Тимченко (Приморское региональное отделение политической партии «Партия роста), Роза Чемерис (Приморское отделение «Народная партия «За женщин России» и Александр Щербаков.

Среди претендентов есть даже не жители Приморья, не говоря уже о месте рождения. Например, 36-летний Станислав Полищук проживает в Кемерово, 39-летний Павел Михальченков приписан в Смоленской области, Починковском районе в городе Починок.

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КПРФ пока официально своего кандидата не выдвинула. Ожидается, что 3 ноября состоится партийная конференция, на которой и будет определён кандидат.

Нет претендента и от «Справедливой России» — партийный лидер Сергей Миронов пошёл на «сделку»: если Кожемяко выдвинет в Совет Федерации Светлану Горячеву, то эсеры поддержат нынешнего врио на выборах и свою кандидатуру выдвигать не будут.

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При этом, сам Олег Кожемяко рассматривает несколько кандидатур в Совфед, в том числе и титулованного спортсмена Ивана Штыля.

Как сообщало ИА REGNUM, повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря 2018 года. Первым среди заявившихся 26 октября стал действующий врио губернатора Олег Кожемяко.