В России в 2019 году внедрят стандарт ипотечного кредитования

Москва, , 14:00 — REGNUM В России одобрен национальный проект «Жилье и городская среда». В настоящее время идет согласование со всеми субъектами РФ. Нацпрокет состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Объем финансирования проекта «Жилье и городская среда» составит 1,1 трлн рублей, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

По словам заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, в частности федеральным проектом «Ипотека» предусматрено повышение доступности ипотеки не только за счет снижения ставки до 8%, но и комплексного развития самого рынка ипотеки. На сегодняшний день объем ипотечного портфеля в банковской системе составляет около 6% ВВП. К 2024 году планируется, что он будет в два раза больше.

В 2019 году для повышения прозрачности рынка и защиты заемщиков будет внедрен стандарт ипотечного кредитования. К 2022 году произойдет перевод ипотечного кредитования в электронный формат. По мнению Мутко, переход на проектное финансирование снимет риски появления обманутых дольщиков, повысит доверие граждан к рынку жилищного строительства. Окончательный переход на проектное финансирование состоится с 1 июля 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года граждане России взяли более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму порядка 2,1 трлн рублей. Это — новый рекорд российского рынка ипотеки (в 2017 году выдано 2,02 трлн рублей).

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