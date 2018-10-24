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Создается рабочая группа по помощи вкладчикам банков-банкротов

Экономика

Средства для помощи еще не найдены

Создается рабочая группа по помощи вкладчикам банков-банкротов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 24 октября 2018, 11:30 — REGNUM  Глава Минфина Антон Силуанов заявил о создании рабочей группы для помощи вкладчикам обанкротившихся банков по аналогии с работой со взявшими валютную ипотеку, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Думаю, вместе в ЦБ и АСВ нужно создать рабочую группу, посмотреть по ряду банков, по тем вкладчикам, которые последние вложили в банки и эти банки обанкротились. Такая практика была по валютным ипотечникам», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Также предстоит найти средства для решения проблем вкладчиков проблемных банков, в том числе «Югры».

"Вопрос по ресурсу, посмотреть очень точечно по решению этой проблемы», — сказал министр.

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Банковское дело
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