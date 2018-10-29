Общественная палата Колымы заподозрила «Аэрофлот» в маркетинговых играх

Магадан, Магаданская область, , 08:01 — REGNUM Билеты «Аэрофлота» из Магадана в Москву по плоским тарифам раскупаются подозрительно быстро в невысокий сезон. К такому выводу пришла общественная палата региона, которая еженедельно мониторит наличие авиабилетов в столицу и цены на них, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Золотая цена перелёта с Колымы в Москву: 137 тысяч рублей

По данным ОП Колымы, средний круговой авиатариф на московском направлении стабилизировался на уровне плоского и составляет 22,0 тыс. рублей на рейсы авиакомпании «Россия».

"Однако тут не без странностей, за которыми, возможно, стоят маркетинговые игры «Аэрофлота», — сообщили в пресс-службе региональной общественной палаты.

Так, сайт aeroflot.ru на попытку купить билеты Магадан — Москва 31 октября, 2 и 4 ноября сообщает, что «на выбранные даты рейсы не найдены» — улететь невозможно ни прямым рейсом, ни с пересадкой в Хабаровске.

«Зато на понедельник 5 ноября билеты есть, но только бизнес-класс — за 48 317 руб. На вторник 6 ноября уже доступны билеты по плоским тарифам. При этом ещё неделю назад на 31 октября и 2 ноября и рейсы Магадан — Москва на сайте «Аэрофлота» существовали, и билеты по плоским тарифам на них были. Трудно себе представить, что отнюдь не в отпускной сезон на эти дни были раскуплены все 450 билетов эконом‑ и бизнес-классов», — пояснили в Общественной палате Магаданской области.

Читайте также: Дорогие перелёты Колымы: средняя цена одного билета — 75 тыс. рублей

Там также фиксируют рост перелёта туда-обратно по маршруту Магадан-Хабаровск, цена которого уже достигла 36 тыс. рублей. При этом ранее авиабилеты на эти рейсы уже подорожали на 19% после того, как летающим в ДФО авиакомпаниям обнулили НДС. После этого произошёл ещё один рост цен на ближайшие две недели.

Теперь билеты в Хабаровск и обратно на рейсы через неделю стоят у авиакомпании «Аврора» 38,6 тыс. рублей, «Ираэро» — 40,4 тыс. рублей, а за месяц до путешествия — 22 и 25,4 тыс. рублей соответственно. При этом у обоих авиакомпаний цены в октябре по сравнению с сентябрём снизились на 1−3 тыс. рублей.

«Некоторое снижение можно действительно отнести к влиянию нынешней налоговой льготы, но, с другой стороны, сопоставимое и даже большее снижение цен на билеты происходило и в октябре 2016 года, и в октябре — 2017, что тогда относилось на действие сезонного снижения спроса. Интересное сравнение можно провести по предлагаемым сейчас кодам тарифов на полёты. У авиакомпании «Аврора» на маршруте Магадан — Хабаровск — Магадан с вылетом через неделю и возвращением через две недели самые доступные билеты класса «Эконом-бюджет» по 38,6 тыс.руб. Такой же класс — «Эконом-бюджет» — самый дешёвый и при полёте на месяц через месяц, но цена уже 23,0 тыс.руб. При этом коды тарифов разные: соответственно, EVUR и LVUR. Очевидно, что это, как и всегда раньше, чистой воды маркетинг», — пришли к выводы в общественной палате Колымы.

Читайте также: Обнулить или поднять НДС для полетов через Москву: кто заплатит за билет?

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпаниям обнулили НДС на рейсы в пределах ДФО. Такое решение озвучил 7 июня президент России Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на жалобы дальневосточников о дороговизне перелётов из ДФО в другие города России. Вводящий льготу федеральный закон принят Госдумой 24 июля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 июля.