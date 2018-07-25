Дорогие перелёты Колымы: средняя цена одного билета — 75 тыс. рублей

Магадан, Магаданская область, , 12:32 — REGNUM В Магаданской области констатировали, что билеты в Мос кву холь и подешевели, но всё равно остаются дорогими. К такому выводу пришли в общественной палате региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Средний круговой тариф по маршруту Магадан — Москва на глубину два месяца составляет 75 тыс. рублей, пришли к выводу общественники.

«Если лететь в Москву в конце августа, а обратно в конце сентября, то у авиакомпании «Россия» уже есть билеты по плоским тарифам — это 22 тыс.руб. Полёты в пределах лета по-прежнему дорогие — у группы «Аэрофлот» в наличии практически только бизнес-класс — от 122 тыс.руб. и выше, у «Нордвинда» экономкласс без багажа — 66,5 тыс.руб. за поездку туда и обратно. С сентября у «Нордвинда» в продаже билетов в Магадан и из него нет», — также констатировали в общественной палате.

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По данным с сайтов продажи авиабилетов, в июле цена перелёта в столицу России с Колымы варьируется от 53 до 133 тыс. рублей, в августе — от 22 до 77 тыс. Осенью уже можно будет без проблем улететь в Москву за 22 тыс. рублей — билеты по такой цене есть почти на все даты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле цена на перелёт с Колымы в Москву достигала 199 тыс. рублей. В продаже практически всегда был только бизнесс-класс.

Путешественники из Польши не смогли улететь в Москву из Магадана и были вынуждены отправиться пешком в Якутск.

«Какой стыд!» — комментируют отсутствие авиабилетов жители Колымы в соцсетях.

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