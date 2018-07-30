Обнулить или поднять НДС для полетов через Москву: Кто заплатит за билет?

Москва, , 13:21 — REGNUM Обнуление НДС на региональные перевозки мимо Москвы и рост НДС до ставки в 20% для полетов через Москву — это, фактически, перекладывание расходов по поддержке региональной авиации на плечи пассажиров. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) подсчитала, что поднять цены на билеты придется на 8−10%, пишет «Коммерсантъ».

По данным АЭВТ, новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб., а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд руб. Налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд рублей. И взять их им неоткуда, кроме как с пассажиров.

Задачи Минтранса и Росавиации, напоминает директор по развитию Туристской ассоциации регионов России (ТАРР) Владимир Летик — регламентировать работу гражданской авиации, и, в частности, влиять на тарифную политику компаний благодаря налогообложению.

«У них есть две основные задачи, первая — это социальная, чтобы авиаперелеты стали как можно доступнее и дешевле для пассажиров, и вторая — разгрузить московский авиаузел, то есть, сделать так, чтобы было удобнее летать между регионами», — сказал Летик, пояснив, что московские аэропорты действительно перегружены и проблема назрела.

Принятые решения будут задавать правила игры, по которым будут перевозиться пассажиры внутри страны. Сейчас обсуждаются три возможных сценария: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20% на рейсы через Москву, пишет издания.

Отмечу, что с точки зрения социальной составляющей — а в Конституции у нас записано, что РФ социальное государство, было бы правильнее дотировать региональные авиаперевозки. Это пойдет на пользу и пассажирам, и авиакомпаниям и на некоторых направлениях это уже есть.

Издание напоминает, что к концу 2020 года истекает срок льготной (10%) ставки НДС, введенной в 2015 году для всех внутренних рейсов. Сейчас нулевая ставка действует до 2019 года на полеты в Крым, бессрочно — в Калининград и до 2020 года — на Дальний Восток. Эти льготы стоят бюджету 34 млрд рублей в год.

«Сейчас времена трудные, мы все знаем ситуацию. Поэтому рассматривается вариант сделать перелет через Москву более дорогим. Здесь можно четко сказать, что перекладывается плата не на авиакомпании, а на конечных пользователей — на пассажиров. И никто не будет в рыночной экономике работать себе в убыток, если это правила игры, придуманные государством», — поясняет эксперт.

Если мы берем только социальную составляющую, то, конечно, пассажирам было бы выгоднее, если было бы дешевле. Но решить это можно только дотациями — иначе авиаперевозчик не откажется от рейсов через Москву в пользу прямого перелета между регионами. Или билеты будут настолько дорогими, что прямого рейса не будет.

Иными словами, пассажиры будут оплачивать социальную функцию государства, если решение о повышении НДС на 20% при полетах через Москву будет принято. Напомню, что авиаперевозчики уже посчитали убытки — это около 20 млрд рублей.

«Конечно, это не честно по отношению к пассажиру», — считает эксперт, добавляя, что это может быть честным, если стоимость прямого перелета будет меньше, чем через Москву. А это возможно, если такие правила игры заставят развиваться региональных перевозчиков.

Получится ли так, что без дотаций билет на прямой рейс будет дешевле, чем через Москву. Это, по моему мнению, это маловероятно, поскольку, во-первых, нужно ставить самолеты меньшей вместимости для обеспечения коммерческой загрузки — а не у всех авиакомпаний они есть в достаточном количестве. Во-вторых, рост НДС на 10% повлечет за собой совсем другой рост цен на билеты — это будет не 10%.

«Пассажиропоток упадет, цена кресел возрастет. Авиакомпании будут с этим бороться, а они уже сейчас переживают не лучшие времена. Мы часто берем пример с Китая. Напомню об опыте этой страны: они дали большой толчок развитию внутреннего туризма, когда каждому гражданину дали сертификат на туристическую поездку. Китайцы получили эти деньги и «толкнули» к лучшему свою туристическую отрасль», — напоминает Летик.

Решение, которого и добиваются авиакомпании — дотации региональных перевозок, а у Москвы должны остаться те же самые условия. Возможно, это не просто лучшее, а единственное решение. И такие меры очень правильно отразятся на пассажиропотоке. Тогда не надо менять правила игры. Другой вопрос, есть ли на это деньги?