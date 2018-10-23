Десятилетний долгострой довели до ума в Подмосковье

Москва, , 13:03 — REGNUM В Московской области завершено строительство многострадального жилого дома. Возводить многоквартирное здание в жилом комплексе «Эстет» на улице Серпуховской в микрорайоне Климовск в Подольске начали ещё в 2007 году, а заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации здание получило только сейчас. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области 23 октября.

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Как уточнил руководитель управления Артур Гарибян, заключение было выдано после устранения всех замечаний.

Новые квартиры в достроенном 15-этажном доме получат более 700 граждан, вложивших собственные средства в строительство. Отмечается, что на прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, выполнено озеленение. Также в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

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Напомним, строительство жилого комплекса «Эстет» застройщик ООО «ПКП Лидер» начал в 2007 году, а уже в 2008 году его возведение было приостановлено. Ещё через год генподрядчик обанкротился. Достравить многоквартирный дом пришлось ООО «Премьер-Инвест», которое было привлечено в рамках мирового соглашения. Профинансировала достройку дома компания «Гранель Строй».

Как сообщало ИА REGNUM, на начало августа 2018 года в Московской области насчитывалось 393 объекта незавершённого строительства. Всего из 510 недостроев местные власти ликвидировали 74, ещё 43 объекта были исключены из списка недостроенных объектов.

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