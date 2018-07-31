Пять районов Подмосковья неохотно борются с долгостоем

Красногорск, , 12:52 — REGNUM В Московской области на сегодняшний день осталось 393 объектов незавершённого строительства. Всего из 510 недостроев местные власти ликвидировали 74, ещё 43 объекта были исключены из списка недостроенных объектов. Такие данные на заседании правительства 31 июля озвучил начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Владислав Гордиенко на заседании правительства.

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В числе лидеров по ликвидации объектов незавершенного строительства в Подмосковье идут Балашиха, Одинцовский район, городские округа Дмитровский, Серпухов и Истра. Среди отстающих — городские округа Богородский, Красноармейск, Котельники, Дзержинский и Серпуховский район. Здесь отмечена слабая реализация по ликвидации недостроев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в декабре 2017 года было выявлено 102 недостроенных объекта. Органам местного самоуправления было поручено до 1 марта 2018 года подготовить дорожные карты по завершению каждого проекта. В плане должны быть обозначены сроки, в которые планируется закончить строительство, а также причины попадания этих объектов в список недостроев.