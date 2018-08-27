Обманутые дольщики Подмосковья вышли с протестом на улицы Балашихи

Красногорск, , 13:17 — REGNUM 25 августа в подмосковной Балашихе прошёл митинг обманутых дольщиков — представители 37 брошенных объектов Московской области вышли к зданию администрации с целью привлечь внимание властей к проблеме долгостроя. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения обманутых дольщиков Константин Саморуков, на встрече присутствовало более 600 человек. По итогам мероприятия была принята резолюция, которую направят президенту РФ, в региональные министерства строительства и правительство Московской области.

«Более 600 подписей собрано со всех ЖК. Мы выступаем за комплексное решение проблемы: люди готовы ждать, но нужно понимать, что есть политическая воля, конкретные этапы, сроки», — подчеркнул он.

Саморуков отметил, что осенью 2017 года дольщики выступили с инициативой провести экспертизу объектов, чтобы понимать «денежный» масштаб проблемы, одно предложение осталось проигнорированным со стороны властей региона.

«Сейчас есть политическая воля по объектам Urban Group, где сразу провели экспертизу и выделяют 14 млрд рублей. Помимо помощи, это яркая компания для освещения перед выборами, мы хотим, чтобы миллиарды уходили не на пиар-компанию губернатора, а на решение реальных проблем», —отметил он.

Добавим, 26 августа также была подана заявка на проведение акции протеста обманутых дольщиков со стороны инициативной группы недостроенного жилищного комплекса «Опалиха О3» в городе Красногорске. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила одна из обманутых дольщиц Ксения, заявка на митинг была отклонена.

«Мы собирались вселяться в палаточный городок, но накануне мероприятия нам позвонили из красногорской полиции и запретили. Пригрозили, что всех заберут в отделение полиции, если мы это сделаем», — сообщила она.

Дольщики требуют немедленного начала строительных работ, а также сокращения сроков достройки жилищного комплекса. Например, 14 дом, общая готовность которого составляет 95%, обещают достроить лишь в третьем квартале 2019 года при том, что просрочка по сроку сдачи данного объекта составляет уже 9 месяцев.

«Мы требуем реального документа и гарантии, что нас начнут строить хотя бы через год и объяснения, что мешает, тем более деньги выделили. Наша инициативная группа предоставила всю документацию. Однако даже дорожная карта сейчас есть только в виде презентации на словах, а не документа», — подчеркнула Ксения.

Напомним, 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области вынес решение о банкротстве компаний — застройщиков «Урбан Групп» ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» .

Читайте подробнее: Пять компаний застройщика Urban Group признаны банкротами

Смотрите галерею к статье