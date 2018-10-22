Дагестан: кто не платит налоги, тот платит штрафы

Махачкала, , 16:46 — REGNUM В столице Дагестана продолжается борьба с нелегальной торговлей. В отношении недобросовестных предпринимателей, укрывающихся от налогов, составляются протоколы об административных правонарушениях, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МВД республики.

Перед правоохранительным органом поставлена задача полностью ликвидировать нестационарные торговые объекты, установленные с нарушениями законодательства. Штрафы за отсутствие соответствующих документов выписываются и в отношении предпринимателей, занимающихся торговлей с грузовых автомобилей.

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Напомним, в марте 2018 года главы Дагестана Владимир Васильев в ходе встречи с владельцами розничных рынков и банкетных залов призвал их вывести свой бизнес из тени. Он отметил, что суммы налоговых выплат, поступающих от них, в разы меньше, чем должны были поступать.

Так, в 2017 году с индивидуальных предпринимателей, торгующих на рынках, было получено в виде налогов всего 205 млн рублей. Еще 93 млн рублей собрали с администраций рынков. Однако, по мнению Васильева, если бы все 48 рынков республики, на которых создано 17 270 торговых мест, работали честно, то сумма взносов была бы в разы больше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Махачкале на стадии завершения находится строительство рынка «Муниципальный», который станет крупнейшей зоной оптово-розничной торговли на всём Северном Кавказе. До конца 2018 года будут сданы 230 магазинов, которые уже зарезервированы предпринимателями города.

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